La reconnaissance des brûlis pour les vétérans a pris une décennie de lutte

WASHINGTON (AP) – Rosie Torres de Robstown, au Texas, n’est pas une lobbyiste de Washington, mais elle fait le long voyage jusqu’à Capitol Hill depuis environ 13 ans, frappant année après année aux portes des législateurs. Sa mission : les alerter – les convaincre – que quelque chose de terrible est arrivé aux anciens combattants d’Irak et d’Afghanistan à la suite d’une exposition constante à des foyers militaires toxiques.

Le mari de Torres, Le Roy, souffre de bronchite constrictive, une affection respiratoire qui rétrécit ses voies respiratoires et rend la respiration difficile. Rosie est sûre que c’est à cause de son exposition aux brûlis de sa base en Irak. Mais la semaine dernière, même avec le Sénat à quelques heures d’augmenter les prestations de santé et d’invalidité pour les anciens combattants comme son mari, elle n’était toujours pas sûre d’avoir conquis les législateurs, malgré des votes antérieurs indiquant que le projet de loi était sur la bonne voie.

“C’était encore trop beau pour être vrai”, a déclaré Torres. “Même lorsque mes sénateurs ont voté, j’ai dit:” Quelque chose se passe “.”

Torres faisait partie des vétérans et des membres de la famille campés au Capitole la semaine dernière, refusant de partir jusqu’à ce que le Sénat adopte le projet de loi par un vote final de 86-11. Ce vote, finalement déséquilibré, a été une victoire capitale pour un mouvement qui a mis des années à se préparer mais qui n’a gagné du terrain que pendant le Congrès actuel.

Le président Joe Biden devrait signer le projet de loi mercredi.

La cérémonie de la Maison Blanche culmine un effort qui a commencé avec les vétérinaires eux-mêmes et leurs histoires déchirantes, finalement amplifiées pour attirer l’attention du public par le comédien-activiste Jon Stewart et personnellement embrassées par le président, qui a exprimé ses soupçons que les brûlis ont conduit à la mort de son fils aîné. .

Au final, le projet de loi a reçu le soutien unanime des démocrates et d’une majorité de républicains malgré son prix élevé, estimé à environ 280 milliards de dollars sur 10 ans.

‘ALLONS À PLEIN GAZ ET METTONS CELA EN MARCHE’

Un autre Texan, l’ancien Marine Tim Jensen, qui a servi en Irak en 2004 et 2005, faisait également partie du rassemblement devant le Capitole la semaine dernière. Il a dit qu’il avait perdu son meilleur ami, le Sgt. Frank Hazelwood, au cancer du poumon, et deux autres collègues du bataillon à des maladies qu’il attribue au service près des foyers de brûlage.

“Ils étaient tous des cancers du cerveau et des poumons, et ce n’étaient pas des cancers typiques de ce groupe d’âge”, a déclaré Jensen.

Il s’est activement impliqué il y a environ quatre ans après un appel téléphonique avec Torres, qui avait lancé une organisation de défense avec son mari – Burn Pits 360. L’organisation sert de centre d’échange pour les histoires sinistres racontées par les anciens combattants et leurs familles sur l’impact qu’ils croient brûler fosses ont eu sur leur vie.

Quels sont ces foyers de combustion ? Gros, malodorants et rien que personne ne voudrait respirer, ils étaient couramment utilisés par les militaires jusqu’à il y a plusieurs années pour se débarrasser de produits tels que des produits chimiques, des pneus, des plastiques et des déchets médicaux et humains.

L’ancienne Marine Jensen a déclaré qu’un moment charnière dans la quête de l’aide fédérale s’est produit lorsque Stewart s’est joint à l’effort, apportant la publicité qui accompagne l’attention des célébrités.

“Rosie Torres et Burn Pits 360 travaillent là-dessus depuis plus de 10 ans et ils obtenaient très peu de traction”, a déclaré Jensen. “Ils avaient besoin d’un coup de pouce plus important, n’est-ce pas, pour le faire entrer dans une conversation nationale.”

Ensuite, la Maison Blanche a invité Danielle Robinson, la veuve du Sgt. 1re classe Heath Robinson de l’Ohio, pour assister au discours sur l’état de l’Union de Biden en mars. Lors de son discours, Biden a évoqué la possibilité que la proximité de foyers de combustion ait entraîné la mort de son fils Beau.

“Nous ne savons pas avec certitude si un foyer de combustion était la cause de son cancer du cerveau ou des maladies de tant de nos soldats”, a déclaré Biden dans son discours. “Mais je suis déterminé à découvrir tout ce que nous pouvons.”

Jensen a déclaré: “C’est à ce moment-là que nous avons su que nous avions maintenant l’attention et que nous allions à plein régime et que ce truc allait démarrer.”

“Cela a certainement incité les démocrates du Sénat et de la Chambre à bouger”, a déclaré le sénateur Jerry Moran du Kansas, le plus républicain au Comité sénatorial des affaires des anciens combattants.

Du côté de la Chambre, le représentant Mark Takano, président du comité des affaires des anciens combattants de cette chambre, a annoncé au début de 2021 que l’aide aux anciens combattants qui ont été exposés à des substances toxiques serait l’une des priorités du panel pour le prochain Congrès. Ce n’était pas longtemps après que Biden eut prêté serment.

Takano, un démocrate californien, a rappelé à la Chambre le mois dernier comment il avait informé le président. Il a dit que Biden s’était penché et avait commencé à parler de Beau, décédé d’un cancer du cerveau à 46 ans. Il avait servi en Irak pendant environ un an en 2008 et 2009.

“C’est au cours de cette réunion que j’ai su que j’avais un partenaire dans le président Biden”, a déclaré Takano.

Le membre du Congrès avait l’intention d’éviter une approche fragmentaire. Il ne voulait pas que la législation oppose les vétérans d’une guerre à ceux d’une autre dans une lutte pour les ressources limitées du ministère des Anciens Combattants.

Le projet de loi non seulement élargit les prestations de santé et d’invalidité pour les vétérans irakiens et afghans, mais contient des dispositions pour aider davantage de vétérans de l’ère vietnamienne exposés à l’agent orange. Il fournit également un soutien aux anciens combattants exposés à la contamination de l’eau au Camp LeJeune en Caroline du Nord et aux radiations à Palomares, en Espagne, site de l’une des plus grandes catastrophes nucléaires de l’histoire, et à l’atoll d’Enewetak aux Îles Marshall, où les États-Unis ont effectué de nombreux essais nucléaires.

La Chambre a adopté la première version du projet de loi en mars. Le vote était 256-174 avec la plupart des républicains opposés. Ils ont cité les coûts et la pression que cela entraînerait sur une AV qui a déjà du mal à répondre aux charges de travail actuelles.

‘FAITES VOTRE DEVOIR ET PASSEZ CECI’

Quelques semaines après le vote à la Chambre, le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., a rejoint Stewart, les défenseurs des anciens combattants et Danielle Robinson pour une conférence de presse au cours de laquelle elle a décrit ce que c’était que d’être avec son mari, pour qui le projet de loi porte le nom. , dans ses derniers instants alors qu’il mourut d’un cancer du poumon.

“Je vous demande de faire votre devoir et d’adopter ceci”, a-t-elle imploré.

Schumer a promis que le projet de loi obtiendrait un vote au Sénat. “Chacun va devoir montrer où il se situe et de quel côté il est”, a-t-il déclaré.

Le Sénat travaillait sur sa propre version du projet de loi. Le sénateur Jon Tester du Montana, président démocrate du Comité sénatorial des affaires des anciens combattants, a déclaré que les groupes d’anciens combattants étaient clairs sur le fait que le projet de loi était la priorité n ° 1 du groupe.

Tester avait des partenaires coopératifs à Moran et le républicain John Boozman de l’Arkansas, leurs discussions visant à s’assurer que la VA serait prête pour la charge de travail.

«Nous parlions avec le VA. … Sommes-nous en train de vous préparer à l’échec ? Est-ce quelque chose que vous pouvez réaliser ? » dit le testeur. « Et ils nous ont assuré qu’ils le pouvaient. Il y avait quelques changements que nous devions faire et nous les avons faits.

Ces changements comprenaient l’échelonnement du début de certaines des améliorations des avantages sociaux et une plus grande flexibilité pour l’embauche du personnel. Les changements ont également aidé à réduire des dizaines de milliards de dollars de dépenses de la version de la Chambre, donnant plus de raisons aux républicains de soutenir le produit final une fois qu’il est revenu à la Chambre.

Le projet de loi légèrement rogné a fini par passer par les deux chambres avec un soutien bipartisan important. Mais ensuite, les législateurs ont découvert qu’il contenait une disposition liée aux revenus qui devait provenir de la Chambre, nécessitant une refonte pour une solution technique.

C’est normalement une formalité, mais la transition a été compliquée lorsque les républicains ont bloqué de manière inattendue le projet de loi sur les fosses de combustion le mois dernier. C’était peu de temps après que Schumer ait annoncé qu’il était parvenu à un accord avec le sénateur Joe Manchin, DW.Va., sur un paquet santé et climat de la ligne du parti payé en partie avec des impôts plus élevés sur les sociétés. Les républicains étaient en colère à ce sujet. Les anciens combattants étaient également en colère que leur projet de loi sur les foyers de combustion ait été bloqué, selon certains, en représailles.

Beaucoup passeraient les jours suivants à camper au Capitole, prenant des quarts de travail dans l’humidité oppressante et les orages de Washington. Ils ont eu une fin de célébration la semaine dernière lorsque le Sénat a adopté la mesure après avoir donné aux républicains une chance de voter sur des amendements, tous vaincus.

Moran a déclaré que le vote lui avait réaffirmé que le Sénat pouvait fonctionner.

« Je n’ai jamais travaillé ni été sénateur des États-Unis lorsque le Sénat fonctionnait bien. J’ai raté les jours où c’était le cas », a-t-il déclaré. “C’est une circonstance agréable que de temps en temps il y ait des problèmes et des gens qui se réunissent.”

Kevin Freking, Associated Press