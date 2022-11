La réconciliation est un “appel à l’action pour nous tous”, déclare Jody Wilson-Raybould dans un nouveau livre

L’ancien ministre de la Justice du Canada publie “True Reconciliation: How to Be a Force for Change”

Jody Wilson-Raybould dit qu’elle veut que les gens voient la réconciliation comme “un appel à l’action pour nous tous”.

L’ancien député indépendant et ministre de la Justice explore le sujet dans un nouveau livre publié aujourd’hui intitulé “True Reconciliation: How to Be a Force for Change”.

C’est différent de son dernier livre, qui relatait son ascension au sein du Parti libéral du Canada jusqu’à son éventuel départ du gouvernement du premier ministre Justin Trudeau à cause de l’affaire SNC-Lavalin en 2019.

Wilson-Raybould, qui a quitté la politique fédérale en 2021, dit que son dernier livre vient en réponse aux personnes qui l’approchent pour lui demander comment elles peuvent aider à faire progresser la réconciliation avec les peuples autochtones.

Elle dit qu’elle répond à davantage de ces demandes depuis que les Premières Nations de l’Ouest canadien ont commencé à annoncer la présence de tombes anonymes sur les anciens sites des pensionnats.

Le nouveau livre met l’accent sur le rôle joué par les gouvernements, qui, selon elle, doivent aller au-delà des promesses.

