La réconciliation des princes William et Harry ne durera probablement pas sans un “changement majeur d’attitude”, ont averti les experts royaux.

Les frères en conflit se réunissant pour voir des hommages floraux à la reine n’étaient qu’une “trêve temporaire” au milieu de leur séparation, ont-ils ajouté.

La réconciliation des princes William et Harry ne durera probablement pas sans un changement d’attitude majeur, préviennent les experts Crédit : PA

William et Harry ont choqué la nation lorsqu’ils sont arrivés avec leurs épouses Catherine et Meghan Crédit : AP

Le couple a choqué la nation lorsqu’ils sont arrivés avec la princesse Catherine et Meghan, duchesse de Sussex, au château de Windsor samedi.

Seuls William et Kate devaient y aller, mais ils ont retardé le bain de foule après que William ait invité son frère à venir aussi.

Mais un expert royal a déclaré au Mirror: “C’était un seul acte de compassion dû à des circonstances extraordinaires.

«Tout le monde est en deuil et tout le reste en ce moment pâlit dans l’insignifiance.

“Que cela puisse être un catalyseur pour autre chose … eh bien, je trouverais cela extrêmement difficile à croire à moins qu’il n’y ait un changement majeur dans les attitudes.”

Une autre source royale a ajouté: «Nous devons nous rappeler qu’au milieu du chagrin intense d’une nation, il y a, en son cœur, une famille en deuil. Il est indéniable qu’il existe certaines factions au sein de la famille.

“Cependant, le prince de Galles croyait fermement que le décès de sa grand-mère devait être une période de convivialité.

“Cela dit, il reste un grand sentiment de méfiance dans l’air et pour que cela se dissipe, il doit y avoir une réconciliation majeure de la part de ceux qui font le plus de bruit.

“Jusqu’à ce que cela se produise, il ne sert peut-être à rien d’aller plus loin.”

Un troisième a déclaré: “Le prince de Galles a pensé que c’était une importante démonstration d’unité à un moment incroyablement difficile pour la famille.”

Et une autre source a déclaré au Daily Mail que les chances d’une réconciliation sont faibles mais pas impossibles, ajoutant: “Le problème est qu’ils se sont à peine parlé depuis deux ans et il y a à la fois de la colère et du chagrin à ce sujet des deux côtés.”

Mais l’expert Richard Fitzwilliams a déclaré au Sun que c’était la première étape tant attendue pour qu’ils se reconnectent enfin.

Cela vient au milieu des attentes que Harry et William pourraient marcher côte à côte lors des funérailles de leur grand-mère.

Ils ont été séparés par le cousin Peter Phillips alors qu’ils suivaient le cortège du prince Philip lors de ses funérailles il y a 17 mois, au plus fort de leur querelle.

Les planificateurs du palais mettent encore la touche finale aux arrangements pour deux processions de la famille royale derrière le cercueil de la reine à Londres.

Cependant, The Sun comprend qu’il y aura des discussions pour savoir si les frères pourraient à nouveau être vus l’un à côté de l’autre.