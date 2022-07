La réconciliation du Sénat a une réforme de prescription “une fois par génération”

Alors que les particuliers et les familles sont aux prises avec la flambée des prix, il existe une catégorie qui a l’habitude d’augmenter plus rapidement que l’inflation : les médicaments sur ordonnance.

Maintenant, le nouveau projet de loi de réconciliation du Sénat présenté par le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer, DN.Y., et le sénateur Joe Manchin, DW.Va., vise à aider les Américains à soulager ces coûts croissants des soins de santé.

La proposition du Sénat comprend des réformes significatives telles que permettre à Medicare de négocier les prix des médicaments sur ordonnance et établir des limites à l’augmentation de ces prix, selon Tricia Neuman, vice-présidente principale et directrice exécutive du programme sur la politique de Medicare à KFF, une organisation à but non lucratif axée sur problèmes nationaux de santé.

En savoir plus sur les finances personnelles :

Ce que signifient pour vous les hausses de taux d’intérêt de 75 points de base de la Fed

Voici ce que les conseillers disent à leurs clients alors que les craintes de récession grandissent

Les démocrates veulent renforcer la sécurité sociale. Ce que cela signifie pour les avantages

Il comprend également un plafond de 2 000 $ sur les dépenses personnelles qui soulagerait les bénéficiaires de Medicare qui prennent des médicaments sur ordonnance à prix élevé.

“C’est vraiment la première fois depuis 2010 que le Congrès avance sur une législation visant à améliorer considérablement la couverture des médicaments pour les personnes sous Medicare”, a déclaré Neuman.

Notamment, la législation limiterait également les hausses de prix des médicaments pour les personnes bénéficiant d’une assurance privée.

La proposition devrait être examinée par le Sénat la semaine prochaine une fois que le parlementaire aura donné son feu vert pour que les dispositions du paquet puissent être proposées par une majorité démocrate.