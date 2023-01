La réconciliation de la Turquie et de la Syrie ouvrira-t-elle la voie à la fin du conflit syrien ?

Trouver un terrain d’entente avec Ankara peut aider Damas à résoudre de nombreux problèmes, y compris l’occupation américaine de ses territoires

Contre la volonté de Washington, les dirigeants syriens et turcs semblent se rapprocher du rétablissement des liens. Après une rupture de 11 ans dans les relations, un tel rapprochement pourrait-il ouvrir la voie à la clôture du dernier chapitre de la brutale guerre syrienne en sortant de l’impasse actuelle ?

Selon le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu, le diplomate pourrait rencontrer son homologue syrien, Faisal Mekdad, dès février pour approfondir les conversations concernant la réouverture des liens entre les deux gouvernements. Malgré les protestations du porte-parole du département d’État américain, Ned Price, qui a déclaré que les États-Unis “ne pas soutenir les pays améliorant leurs relations ou exprimant leur soutien à la réhabilitation du dictateur brutal Bashar Assad”, Ankara et Damas poursuivent leur chemin vers la normalisation.

La première étape majeure vers la reconstruction des liens a eu lieu fin décembre, lorsque les ministres de la Défense de la Turquie et de la Syrie se seraient rencontrés à Moscou. Ce qui est ressorti de cette réunion, c’est l’insistance verbale d’Ankara sur le respect de l’intégrité territoriale syrienne, la résolution de la crise actuelle des réfugiés et la défense contre “tous les groupes terroristes” qui menacent la frontière de Türkiye. Cela a suscité beaucoup de spéculations sur les conditions qui seront mises en place pour un bon rétablissement des liens, de part et d’autre.

Du point de vue du gouvernement turc, le rapprochement avec Damas pourrait apporter un certain nombre d’avantages, notamment la lutte contre les Forces démocratiques syriennes (SDF) dirigées par les Kurdes, qui sont principalement contrôlées par le groupe YPG, considéré comme une organisation terroriste par Ankara. À la fin de l’année dernière, en novembre, Türkiye a lancé une campagne de l’armée de l’air, baptisée Operation Claw-Sword, qui visait à frapper des cibles des YPG dans le nord-est de la Syrie. Selon le gouvernement turc, les YPG représentent une menace pour la sécurité nationale. Il a été accusé d’avoir orchestré un attentat à la bombe dans le centre d’Istanbul l’année dernière, et l’opération aérienne a été présentée comme la réponse de Türkiye. Également à l’ordre du jour d’Ankara, une troisième incursion terrestre dans le nord de la Syrie, qui, selon le président turc Recep Tayyip Erdogan, pourrait se produire à tout moment, vise à établir une profondeur de 30 milles.bande de sécurité » au nord de la Syrie et de l’Irak, le long de la frontière turque.

La Turquie abrite actuellement plus de 3,6 millions de réfugiés syriens, ce qui en fait le plus grand pays d’accueil de réfugiés au monde, et est maintenant invitée à faire quelque chose pour rapatrier certains de ces réfugiés qui peuvent retourner dans leur pays d’origine, après le rétablissement de la paix en temps de guerre. Syrie déchirée. Une éventuelle normalisation des relations entre Damas et Ankara pourrait détenir la clé pour négocier non seulement un règlement plus large du conflit en Syrie, mais aussi des accords sur la question des réfugiés et la lutte contre les groupes armés kurdes à l’intérieur du territoire syrien.

Pour Damas, le gouvernement de Bashar Assad n’a pas été en mesure de lancer d’efforts militaires significatifs depuis 2019, le retranchement militaire de Türkiye dans la province syrienne d’Idlib empêchant l’armée arabe syrienne (AAS) et ses alliés de vaincre la ramification d’Al-Qaïda, Hayat Tahrir al-Sham , qui contrôle en grande partie la région. Türkiye a également mené deux incursions dans le nord de la Syrie, d’abord à l’Ouest en 2018, puis à l’Est en 2019, occupant des bandes de territoire syrien, aux côtés d’une force par procuration appelée l’Armée nationale syrienne (SNA).

En plus de rechercher un retrait turc des poches du territoire syrien dans le nord, un problème persistant pour Damas est l’occupation de facto par les États-Unis d’un tiers du pays. L’armée américaine, avec sa force supplétive kurde, le SDF, occupe le nord-est de la Syrie, où se trouvent les terres agricoles les plus fertiles, ainsi que 90 % des ressources pétrolières du pays. Alors qu’attaquer Idlib ou le nord-est mettrait probablement l’AAS en conflit direct avec les États-Unis ou la Turquie, une normalisation des liens avec Ankara pourrait changer radicalement l’équation.

Si le gouvernement syrien adopte la position turque, considérant que les FDS sont composées de groupes terroristes et représentent une menace pour la sécurité, un accord pourrait être conclu en vertu duquel toute future offensive turque dans le nord pourrait être suivie d’une offensive syrienne pour traverser l’Euphrate River et libérer son territoire entourant les champs pétrolifères d’al-Omar. Lors des deux précédentes offensives turques en Syrie, les forces américaines qui y étaient stationnées pour soutenir leurs alliés kurdes ont complètement quitté le territoire, craignant probablement une confrontation inutile avec une autre puissance de l’OTAN. L’armée américaine n’a également aucun droit légal officiel d’être en guerre en Syrie, car aucune approbation du Congrès n’a été donnée pour l’occupation du territoire ou les efforts de guerre. Si Türkiye envahit, les États-Unis se retireront probablement à nouveau du nord-est de la Syrie et laisseront ensuite une opportunité ouverte au gouvernement syrien.

À tout le moins, si la Syrie peut négocier un retrait des forces turques du nord-ouest du pays, cela pourrait permettre la réouverture de routes vitales entre Alep et Damas, conduire à l’ouverture d’une offensive à Idlib et/ou même ouvrir la voie chemin vers un accord de paix définitif pour clore le conflit. Bien que la Turquie et la Syrie aient été des ennemis mortels pendant la guerre, Ankara s’avérant peut-être la plus grande aide aux efforts visant à renverser le gouvernement de Bashar Assad, il est devenu inévitable que les deux parties finissent par se réconcilier à un moment donné, après que le gouvernement syrien eut prouvé victorieux contre toutes les différentes factions qui se sont battues contre lui dans la guerre soutenue par les États-Unis à l’intérieur du pays.

Le plus grand défi, même si le gouvernement syrien est en mesure de reprendre la majeure partie du territoire du pays, est désormais les sanctions économiques de l’Occident qui ont paralysé l’économie du pays et plongé la population civile dans la pauvreté de masse. Peut-être que la restauration du contrôle de ses terres agricoles et de ses ressources naturelles pourrait aider à la reprise. Cependant, les sanctions entravent clairement les efforts de reconstruction, l’importation de biens vitaux et ont provoqué des crises économiques, électriques, gazières, hydrauliques et diverses autres à l’intérieur du pays. Tous ces effets des sanctions et bien d’autres, y compris l’exacerbation de l’actuelle épidémie de choléra en Syrie, ont incité l’experte de l’ONU Alena Douhan à appeler l’Occident à lever unilatéralement son « étouffant » les sanctions. Le gouvernement syrien a encore un long chemin à parcourir pour mettre fin à la crise et faire revivre la nation souffrante, ainsi que son peuple, cependant, le rapprochement Turquie-Syrie pourrait constituer un pas dans la bonne direction.