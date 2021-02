La récompense de 500000 $ de LADY Gaga pour ses chiens volés a été critiquée par un ancien chef du FBI pour avoir mis en danger l’enquête policière en cours et potentiellement alimenté plus de couches de chiens contre des rançons.

La chanteuse de Bad Romance, 34 ans, offrirait 500 000 dollars à quiconque peut aider à récupérer ses chiens volés, Koji et Gustav.

Le promeneur de chien de Gaga, Ryan Fischer, était tiré quatre fois dans la poitrine par deux voleurs devant son domicile à West Hollywood mercredi soir.

Fischer promenait les trois chiens de la superstar juste avant 22 heures lorsque l’attaque s’est produite.

Les deux bouledogues français de Gaga, Koji et Gustav, ont été enlevés, tandis que le troisième, Miss Asia, s’est échappé.

Et maintenant, Gaga en offrirait un demi-million avec « aucune question posée » en récompense.

Parler au Daily Mail Jeudi, Frank Montoya Jr. a déclaré que la récompense de Gaga avait également ouvert un marché pour que les criminels commencent à voler des chiens de célébrités et à les renvoyer contre des rançons élevées.

Payer, sans poser de questions, peut ouvrir une sorte de boîte de Pandore. Elle devrait donner une chance à l’enquête Frank Montoya Jr.

Montoya Jr., qui a travaillé dans le FBI entre 1991 et 2016 après avoir servi dans l’armée, a déclaré que voler des animaux de compagnie à des célébrités de haut niveau avait toujours été une option pour les criminels opportunistes.

«Mais… payer, sans poser de questions, peut ouvrir une sorte de boîte de Pandore. Elle devrait donner une chance à l’enquête », a-t-il déclaré.

«Après tout, malgré les chiens, un être humain a été abattu.»

Gaga est actuellement à Rome tournage du nouveau film de Ridley Scott, Gucci, dans laquelle elle joue l’ex-femme de Maurizio Gucci, Patrizia Reggiani.

On ne sait pas si le chanteur de Rain On Me prévoit de revenir de Italie après l’incident.

L’ARGENT PARLE

Des images de la scène, obtenues par le Daily Mail, montrent une berline blanche qui s’arrête aux côtés de l’homme de 30 ans. Deux personnes sortent de la banquette arrière puis une se précipite sur Fischer, le faisant tomber au sol.

Fischer se débat avec les deux personnes au-dessus des chiens, tout en criant à l’aide. Il crie alors alors que l’un des assaillants l’éloigne des chiens et le dirige vers le trottoir.

Les deux personnes remontent dans la berline puis s’enfuient avec Koji et Gustav. Un des chiens peut être entendu japper et grogner au fur et à mesure qu’il est pris.

Miss Asia a réussi à s’échapper et peut être vue en train de courir aux côtés du promeneur de chiens.

Fischer est allongé sur le trottoir pendant plus d’une minute, appelant à l’aide.

«J’ai été abattu. Oh mon dieu, j’ai été abattu! il dit.

« Aidez-moi, s’il vous plaît. »

Un résident d’une maison voisine entend finalement ses cris et court dehors, puis appelle la police.

«Je saigne de mon cœur, de mon poumon, je saigne de ma poitrine», dit Fischer au spectateur.

«Ils ont volé deux chiens, ce sont des Français – ce sont les chiens de Lady Gaga!», Dit-il.

Fischer a été retrouvé conscient mais respirant à peine lorsque les flics sont arrivés sur les lieux mercredi soir.

Il a été transporté à l’hôpital dans un état « grave », ont déclaré des responsables à TMZ.

Les flics ont décrit les suspects comme deux hommes noirs portant des casquettes de baseball. Ils auraient fui les lieux dans une BMW blanche.

Une vidéo prise de la scène montrait un homme au sol accroché à Miss Asia alors qu’il était soigné.

Un autre homme est vu plus tard retirer le bulldog des bras de la victime et le réconforter.

Les images montrent que Miss Asia a ensuite été récupérée par l’un des gardes du corps de Gaga.

Les responsables de l’application de la loi ont déclaré au point de vente qu’ils ne savaient pas si les chiens de Gaga étaient spécifiquement la cible.

APPELS INONDABLES

Selon l’audio de l’envoi du 911, obtenu par The Sun, de nombreux appels ont été passés à propos du tournage.

Le répartiteur a signalé qu ‘«un coup de feu» avait été tiré et qu’il y avait eu des rapports selon lesquels «une femme criait».

Un autre appel a réitéré qu’il y avait des « coups de feu » sur les lieux.

Quelques minutes plus tard, un appel a confirmé qu’il y avait «une victime à terre».

L’officier d’information publique Jeff Lee du LAPD a déclaré au Sun: «Nous avons eu une fusillade qui a eu lieu à 1500 pâtés de maisons de l’avenue N Sierra Bonita à 21h40.

« Un suspect inconnu a tiré un coup de feu. La victime était un homme blanc de 30 ans.

« La victime a été transportée dans un hôpital local dans un état inconnu. Aucune arrestation n’a encore été effectuée. »

La Division des vols qualifiés et des homicides du LAPD aurait repris l’enquête.

LES ATTIRER

L’avocat basé à Los Angeles, Louis Shapiro, a déclaré qu’il n’était pas d’accord avec le sentiment de Montoya Jr., affirmant qu’il ne pensait pas que la lourde somme encouragerait d’autres personnes à commettre des crimes similaires.

Au lieu de cela, il a dit que cela pourrait être une ruse pour aider à attraper les assaillants.

«C’est un montant de récompense inhabituel», a déclaré Shapiro.

«Nous ne savons pas vraiment si cette récompense de 500 000 $ est en fait une offre sans poser de questions. Il n’y a pas de contrat conclu ici. Ce pourrait être juste une ruse pour attirer celui qui a fait ça.

Lady Gaga n’avait pas encore fait de déclaration sur l’incident, mais sa famille avait déclaré aux médias qu’elle était désemparée.

La star avait adopté Gustav en 2016, une occasion qu’elle a marquée avec un post Instagram annonçant le nouvel ajout à sa «famille».

«Je suis fière d’annoncer que nous avons ajouté un nouveau membre à la famille #JOANNE», a-t-elle écrit.

« Je ne l’ai pas encore nommé mais je l’appelle à la fois cowpig et moopig en attendant! »

Gaga a eu Koji comme chiot un an auparavant, en avril 2015, tandis que Miss Asia est avec Gaga depuis mars 2014.