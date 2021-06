La récompense augmente alors que les autorités identifient la voiture des suspects

La récompense pour les informations menant à une arrestation dans une fusillade apparemment due à la rage au volant d’un garçon de 6 ans dans le sud de la Californie le mois dernier est passée à 450 000 $.

Aiden Leos était assis sur la banquette arrière de la voiture de sa mère alors qu’elle le conduisait à la maternelle lorsqu’un autre conducteur lui a tiré dessus le 21 mai, ont annoncé les autorités. Aiden a été déclaré mort dans un hôpital voisin.

Selon les témoignages de la mère et des témoins qui se sont arrêtés pour l’aider, une autre voiture l’a coupée, elle a répondu avec un geste de la main et la voiture s’est glissée derrière elle et quelqu’un à l’intérieur a tiré un coup de feu à l’arrière de sa voiture.

La récompense est constituée de dons de donateurs anonymes, de représentants du gouvernement et de membres de la communauté. La famille d’Aiden a initialement fourni 50 000 $ en récompense, qui a ensuite été égalée par le superviseur du comté d’Orange Don Wagner, passant à 100 000 $.

Superviseur du comté d’Orange Katrina Foley a promis 50 000 $ supplémentaires, selon une déclaration partagée le 25 mai. Des donateurs anonymes et des membres de la communauté – y compris des entreprises locales – ont fait un don de 250 000 $.

Le 1er juin, le conseil municipal de Costa Mesa a voté à l’unanimité une contribution de 50 000 $, portant le total à 450 000 $.

« La tragédie insensée de la mort d’Aiden Leos a été ressentie par toute la communauté », a déclaré le maire John Stephens dans un communiqué. « Nous voulons faire le nécessaire pour traduire le tueur d’Aiden en justice, le retirer de nos rues et dissuader les autres de se livrer à ce type de conduite dangereuse. »

La semaine dernière, la California Highway Patrol identifié un véhicule d’intérêt comme une Volkswagen Golf SportWagen 2018 ou 2019 blanche avec vitres non teintées. Les autorités ont déclaré que le véhicule était occupé par une conductrice et un passager.

« Obtenons justice pour sa famille » : La récompense atteint au moins 300 000 $ à la recherche d’un tireur de 6 ans sur l’autoroute de Californie

Un GoFundMe pour soutenir la mère et la famille d’Aiden, a levé plus de 300 000 $ au début de jeudi.

« Ce qui est arrivé à Aiden est une tragédie dévastatrice », a déclaré Foley dans sa déclaration. « J’ai le cœur brisé pour sa famille et en particulier pour ses parents, Joanna Cloonan et Jose Leos. Je veux faire tout ce qui est en mon pouvoir pour aider à traduire le tireur en justice. »

Le CHP a appelé toute personne ayant des pistes possibles sur l’identité du suspect à contacter le bureau régional de la California Highway Patrol à Santa Ana.

Contribution : Christine Fernando, USA AUJOURD’HUI : The Associated Press.