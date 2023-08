La recommandation du ministère de la Santé sur la marijuana saluée par les sénateurs comme une première étape vers l’assouplissement des restrictions

WASHINGTON — Le ministère américain de la Santé et des Services sociaux a adressé une recommandation à la Drug Enforcement Administration concernant la politique relative à la marijuana, et les dirigeants du Sénat l’ont saluée mercredi comme une première étape vers l’assouplissement des restrictions fédérales sur cette drogue.

Le secrétaire du HHS, Xavier Becerra, a déclaré mercredi sur X, la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter, que l’agence avait répondu à la demande du président Joe Biden « de fournir à la DEA une recommandation de programmation pour la marijuana ».

« Nous avons travaillé pour garantir qu’une évaluation scientifique soit réalisée et partagée rapidement », a-t-il ajouté.

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a déclaré dans un communiqué que le HHS avait recommandé que la marijuana soit transférée de l’annexe I à l’annexe III.

« Le HHS a fait ce qu’il fallait », a déclaré Schumer, DN.Y. « La DEA devrait maintenant donner suite à cette étape importante pour réduire considérablement les dommages causés par les lois draconiennes sur la marijuana. »

Le reclassement de la drogue réduirait, voire éliminerait les sanctions pénales en cas de possession. La marijuana est actuellement classée parmi les drogues de l’annexe I, aux côtés de l’héroïne et du LSD.

Selon la DEA, les médicaments de l’Annexe I « n’ont actuellement aucun usage médical accepté aux États-Unis, un manque de sécurité acceptée pour une utilisation sous surveillance médicale et un potentiel élevé d’abus ».

Les drogues du tableau III « ont un potentiel d’abus moindre que les substances des tableaux I ou II et l’abus peut conduire à une dépendance physique modérée ou faible ou à une dépendance psychologique élevée ». Ils comprennent actuellement la kétamine et certains stéroïdes anabolisants.

Biden a demandé cette révision en octobre 2022 alors qu’il graciait des milliers d’Américains reconnus coupables de « simple possession » de marijuana en vertu de la loi fédérale.

Le président du comité sénatorial des finances, Ron Wyden, D-Ore., a publié une déclaration appelant à ce que la marijuana soit complètement déprogrammée. « Cependant, la recommandation du HHS de reclasser le cannabis comme drogue de l’annexe III n’est pas sans conséquence », a-t-il ajouté. « Si la recommandation du HHS est finalement mise en œuvre, ce sera une étape historique pour un pays dont les politiques en matière de cannabis sont déconnectées de la réalité. »

Bloomberg News a rendu compte pour la première fois de la recommandation du HHS.

En réaction au rapport de Bloomberg, l’organisation à but non lucratif US Cannabis Council a déclaré : « Nous accueillons avec enthousiasme la nouvelle d’aujourd’hui. … Le rééchelonnement aura un large éventail d’avantages, notamment en signalant au système de justice pénale que le cannabis est une priorité moindre et en fournissant une bouée de sauvetage économique cruciale pour l’industrie du cannabis.

The Associated Press