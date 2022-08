La récolte et la commercialisation du grain restent un effort local majeur – Shaw Local

Je faisais des recherches sur le système de tramway interurbain de la région il y a quelque temps et cela m’a amené à penser aux agriculteurs, à leurs cultures et à l’acheminement de ces cultures vers le marché.

Cela, à son tour, m’a amené à réfléchir à quelques autres aspects de la culture céréalière dans ces régions, d’autant plus que nous entrons maintenant dans la période de l’année où les premières récoltes de céréales commencent.

Les agriculteurs-colons qui ont commencé à arriver ici le long des rives de la rivière Fox au début des années 1830 ont définitivement été éloignés – bien que pas très loin – des anciens agriculteurs de subsistance frontaliers que nous voyons dans notre esprit lorsque nous entendons parler de ces familles robustes qui ont déménagé à l’ouest des Appalaches pendant l’après-guerre révolutionnaire.

Les familles qui se sont installées dans le nord de l’Illinois n’étaient pas, pour la plupart, celles qui étaient arrivées du sud via le Kentucky et le Tennessee. Au contraire, la plupart de nos fermiers pionniers locaux sont venus directement à l’ouest de leurs maisons orientales, bien que certains aient fait une pause et se soient installés à mi-chemin entre l’Illinois et la côte est pendant quelques années.

Ils n’étaient pas non plus, pour la plupart, le type de frontaliers de Daniel Boone qui ont creusé des fermes en dur dans les forêts denses du sud-est et même du sud de l’Illinois. Il s’agissait plutôt d’agriculteurs largement établis, souvent modérément aisés, qui s’intéressaient au développement communautaire, à la plantation de cultures commerciales et à la vente du bétail qu’ils élevaient.

Peu de temps après que les premiers arrivants sont arrivés ici et ont revendiqué leurs revendications, Chicago a commencé à fournir un marché à la fois pour les céréales et le bétail. Il a fallu quelques années avant que les ingénieurs de l’armée américaine puissent construire un canal permanent à travers le banc de sable bloquant l’embouchure de la rivière Chicago. Une fois qu’ils l’ont fait, les navires ont enfin eu un port sûr au pied du lac Michigan. En conséquence, la population et l’économie de la ville ont littéralement explosé. En 1833, seuls quatre navires ont fait escale à Chicago. En 1835, un an après l’achèvement du chenal, 250 navires ont fait escale à Chicago et un an après, 456 navires sont arrivés.

Le marché était donc là. Le problème était d’y faire venir du grain et du bétail de l’arrière-pays de Chicago. Le bétail pouvait se rendre au marché à pied, mais le grain devait être transporté par voie terrestre. L’achèvement du canal de l’Illinois et du Michigan en 1848 signifiait que les agriculteurs de Fox Valley pouvaient transporter leur grain vers l’est jusqu’au canal, une distance plus courte que la route traversant les prairies vers Chicago. L’extension de la voie ferrée à l’ouest de la rivière Fox en 1853 à travers le nord du comté de Kendall a aidé encore plus, tout comme la construction du chemin de fer Ottawa, Oswego & Fox River Valley, qui suivait le cours de la rivière Fox à travers le comté, en 1870.

Dans le même temps, l’agriculture céréalière et l’élevage étaient en plein essor. De nouvelles souches de céréales et des méthodes agricoles scientifiques apportées dans la région par des immigrants anglais et écossais ont augmenté les rendements. Le manque général de main-d’œuvre agricole dans la région a également encouragé l’utilisation accrue de la mécanisation.

Le premier effort local sérieux de fabrication de matériel agricole a été entrepris par Daniel Townsend. Son père, Isaac Townsend, et son ami Charles Davis sont arrivés de l’État de New York en 1835 et ont finalement possédé plusieurs milliers d’acres de terres du comté de Kendall dans les cantons modernes de NaAuSay et d’Oswego. En 1843, Daniel Townsend a lancé une scierie et une usine de fabrication de machines agricoles à AuSable Grove de NaAuSay, dans l’ancienne réserve de Waish-Kee-Shaw. À partir de 1847 environ, Townsend fabriqua des McCormick Reapers sous licence dans son usine. L’isolement relatif de l’usine, cependant, a joué contre les plans de Townsend d’établir un centre de fabrication dans le bois d’AuSable et il n’a fonctionné que pendant quelques années.

D’autres habitants du comté ont rapidement entrepris de fournir des machines aux agriculteurs locaux. Nelson Messenger a commencé à fabriquer ses cultivateurs de maïs Messenger Gopher, d’abord à Newark et plus tard à Millbrook, en 1860. Edward Budd a repris l’exploitation et au début des années 1870 a ajouté des charrues autoportées à la gamme de produits.

En 1863, CW Marsh et George Steward ont commencé à fabriquer les moissonneuses à Plano pour lesquelles la ville est devenue célèbre. The Harvester Works y a fabriqué des milliers de machines pendant les décennies suivantes avant que les opérations ne se déplacent ailleurs.

Ces machines ont toutes été conçues pour récolter les “petits grains” – avoine, blé, orge et seigle. Au début, le blé était une culture commerciale assez importante, mais il est vite devenu évident que le climat du nord de l’Illinois, avec ses étés humides, n’est pas vraiment favorable au blé. Alors que les agriculteurs essayaient de le cultiver, le comté produisait des milliers de boisseaux. Après la récolte – qui demandait beaucoup de travail même avec les premiers moissonneurs – le grain était transporté vers les moulins à farine locaux où il était moulu en farine. Les agriculteurs obtenaient un crédit pour le blé qu’ils livraient et recevaient ensuite un pourcentage de leur récolte en farine et en son selon leurs besoins pendant le reste de l’année.

La vente des autres grains se faisait de la même façon, à l’exception de l’avoine, dont la majeure partie était utilisée à la ferme comme combustible pour les chevaux qui alimentaient toutes les autres machines. Le maïs était récolté en épi, séché dans le crib à maïs de chaque ferme, puis soit donné au bétail en épi, soit décortiqué par des décortiqueuses mécaniques au printemps suivant la récolte.

Peu à peu, cependant, la puissance a été remplacée d’abord par des moteurs à vapeur, puis à combustion interne. Et cela a conduit à un certain nombre d’autres changements entraînés par des choses hors de la ferme. L’un d’eux était l’invention de l’élévateur à grains commercial qui permettait la commercialisation économique du grain. Des ascenseurs sont apparus dans chaque ville le long de chaque voie ferrée. Un autre était le tramway interurbain, mentionné ci-dessus. Lorsque la ligne interurbaine Fox & Illinois Midland a été prolongée au sud de Yorkville à Morris, des élévateurs à grains ont été construits le long de celle-ci par des coopératives d’agriculteurs.

Ensuite, les lignes de tramway et même les chemins de fer ont été remplacés par des autoroutes en béton et des camions qui pouvaient transporter le grain directement de la ferme aux terminaux sur la rivière Illinois. Cela, à son tour, a conduit les agriculteurs à construire leurs propres silos de stockage en acier à la ferme afin de pouvoir conserver leur grain au meilleur prix du marché. Assez étonnamment, de nos jours, un seul agriculteur a parfois deux fois plus de stockage de céréales que tous les anciens élévateurs à grains du comté réunis.

Alors que la récolte des céréales est toujours une entrée majeure dans les calendriers des agriculteurs, la façon dont elle est menée et ce qui se passe après a subi des changements sismiques.

