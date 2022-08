La récolte dorée du Canada n’est pas faite pour la chaleur. Les sélectionneurs de canola espèrent résoudre ce problème

Le canola est la culture d’or des Prairies, tant en termes de couleur que de rentabilité. Mais l’exportation phare de l’Ouest canadien n’est pas adaptée aux longues périodes de chaleur, comme les agriculteurs l’ont constaté l’an dernier lorsque la chaleur extrême et la sécheresse ont considérablement réduit les rendements du canola.

Alors que le changement climatique modifie les conditions de croissance, des chercheurs canadiens travaillent avec des agriculteurs pour sélectionner du canola pour un avenir d’extrêmes, dans l’espoir de cultiver des variétés plus tolérantes à la chaleur pour l’avenir.

Le canola, parfois appelé la culture Cendrillon en référence à sa réussite au Canada, contribue plus de 29 milliards de dollars à l’économie chaque année.

Abréviation des mots Canada et huile, le canola est un groupe spécifique de variétés de colza sélectionnées pour l’huile de cuisson et l’alimentation animale. Mais avant d’arriver en Amérique du Nord, le colza a été cultivé en Asie pendant des milliers d’années. La production au Canada n’a augmenté que pendant la Seconde Guerre mondiale, pour répondre à une pénurie critique d’huile lubrifiante pour les moteurs marins.

Le changement climatique interrompt une histoire de Cendrillon

Ce n’est que dans les années 1960 que les phytogénéticiens de la Saskatchewan et du Manitoba ont mis au point des variétés produisant une huile comestible de qualité. Après cela, ce fut une ascension rapide vers le succès.

Mais l’industrie a pris un coup quand, à l’été 2021, l’Ouest canadien a été enveloppé de chaleur et de sécheresse. La majeure partie du canola canadien est cultivée en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba.

En raison de la chaleur et de la sécheresse extrêmes, la production est tombée à son plus bas niveau depuis 2007 et les rendements de canola ont chuté de 40 %, selon un rapport de Statistique Canada .

Un chevreuil pointe la tête au-dessus d’un champ de canola près d’Olds, en Alberta. Quelques décennies seulement après son introduction au Canada, le canola est devenu l’une des cultures oléagineuses les plus importantes au monde et une denrée très rentable pour les agriculteurs canadiens. (Jeff McIntosh/La Presse Canadienne)

“2021 a été moche”, a déclaré Dean Roberts, un petit producteur de céréales qui cultive du canola, du blé, de l’orge, des pois, des lentilles et du lin à Coleville, dans le centre-ouest de la Saskatchewan.

Roberts, qui s’est entretenu avec CBC News lors d’une promenade en voiture dans ses champs, a déclaré que l’année dernière, la chaleur avait réduit de moitié, sinon plus, ses rendements de canola.

“Il faisait trop chaud et trop sec pendant trop longtemps”, a déclaré Roberts, qui est membre du conseil d’administration de l’Association canadienne des producteurs de canola et administrateur du conseil d’administration de SaskCanola.

“Nous pouvons supporter une certaine quantité de chaleur et une certaine quantité de sécheresse, mais c’était trop de tout.”

REGARDER | Un producteur de céréales montre des dommages causés par la chaleur et la sécheresse dans son champ de canola en 2021 : Un producteur de céréales du Manitoba montre la sécheresse et les dommages causés par la chaleur dans un champ de canola Brad Erb, un producteur céréalier du Manitoba et préfet de la municipalité rurale de Macdonald, montre les dommages causés à l’un de ses champs de canola par la sécheresse et les températures élevées. Erb a déclaré que les futures pluies pourraient aider les agriculteurs de la région, mais il est déjà trop tard pour certaines cultures cette saison.

Chaleur contre canola : une attaque à deux volets

La chaleur ne fait pas que nuire au canola en asséchant le sol. La récolte de saison fraîche souffre également s’il y a de longues périodes de températures élevées pendant la saison de floraison, qui est généralement fin juin et début juillet dans l’Ouest canadien.

Malcolm Morrison, chercheur à Agriculture et Agroalimentaire Canada spécialisé dans les graines oléagineuses, a déclaré que la chaleur pendant la floraison nuit à la vitalité du pollen du canola, ainsi qu’à sa capacité d’autopollinisation et, finalement, de fertilisation.

“Le canola n’est pas une culture tropicale”, a déclaré Morrison.

Bien que parfois les plantes puissent récupérer après quelques journées chaudes en produisant de nouvelles branches avec des fleurs, cela retardera la maturité – un problème pour la saison de croissance plus courte de l’Ouest canadien.

La chaleur peut également faire avorter les fleurs ou ne pas former de gousses, ce qui signifie qu’il n’y a pas d’oléagineux.

“Vous obtenez vraiment une attaque à deux volets de la météo; vous manquez d’humidité et les fleurs avortent, donc vous perdez du rendement des deux côtés de cette équation”, a déclaré Roberts.

Chad Koscielny est photographié à côté de l’un des champs expérimentaux de canola utilisés pour les programmes de sélection au Manitoba. (Soumis par Chad Koscielny)

Alors que ses récoltes se sont mieux comportées en 2022, Roberts sait que l’avenir sera imprévisible.

Les émissions de gaz à effet de serre causées par l’homme contribuent à des vagues de chaleur plus fréquentes et plus intenses, et Le Canada ne fait pas exception .

Roberts a déclaré qu’il ne pense pas qu’aucune variété de canola sur le marché en ce moment puisse résister à une répétition de 2021.

“Je pense qu’il appartient maintenant aux sélectionneurs de plantes de revenir à leur génétique et de commencer à rechercher une partie de cette tolérance à la chaleur à mesure qu’elle devient plus répandue.”

C’est exactement ce qu’une équipe de phytogénéticiens de l’Université du Manitoba espère faire.

Cultiver des plantes pour 20 ans dans le futur

Rob Duncan, professeur à l’Université du Manitoba et sélectionneur de canola, a travaillé au développement de variétés de canola tolérantes à la chaleur, avec Chad Koscielny, responsable nord-américain de la sélection de canola chez Coteva Agriscience.

“Il faut toujours regarder vers l’avant”, a déclaré Duncan. “Vous prédisez essentiellement comment les variétés que vous produisez maintenant [are] va s’adapter dans 10 ou 20 ans ou à long terme.”

Duncan a déclaré avoir obtenu des résultats prometteurs grâce à la sélection sélective – en mélangeant certaines variétés de canola pour créer des hybrides avec une meilleure tolérance à la chaleur.

Le canola est stocké dans des bacs illustrés sur une ferme près de Starbuck, au Manitoba. (Austin Grabish/CBC)

Bien que les nouvelles variétés ne soient pas encore prêtes pour le marché commercial, Koscielny a déclaré que l’objectif était d’aider les agriculteurs à être mieux préparés en cas de répétition du dôme chauffant de 2021.

“Ces hybrides ont le potentiel d’étendre les acres potentiels de canola et de minimiser l’impact des événements environnementaux extrêmes”, a-t-il déclaré.

Morrison a déclaré qu’il croyait que la communauté scientifique trouverait des solutions viables à mesure que les conditions de croissance changent.

“Nous devons rendre nos cultures plus agiles”, a-t-il déclaré. “Je pense que l’une des meilleures façons d’y parvenir est d’avoir des programmes actifs de sélection végétale.”

La chose difficile pour les agriculteurs est que le changement climatique ne rend pas seulement les choses plus chaudes, mais plus imprévisibles, a déclaré Morrison.

“Si nous pouvions dire que, oh, mon garçon, nous pourrons toujours planter notre récolte le 5 avril [from now on]mais nous ne pouvons pas parce que l’une des choses avec le changement climatique est qu’il y a une augmentation des fluctuations.”

Les producteurs de canola ne sont pas étrangers à l’innovation

Si les sélectionneurs pouvaient développer une variété plus tolérante à la chaleur, ce ne serait pas la première fois que la recherche aidait les producteurs de canola à s’adapter aux intempéries des Prairies.

Roberts se souvient comment, sur les anciennes variétés de canola, les gousses tombaient et se brisaient lors d’une grosse tempête de vent. Les programmes de sélection ont réagi en développant des variétés plus durables.

Il a dit que la chaleur serait le prochain défi. “Nous aurons besoin de variétés plus robustes à l’avenir. Je ne sais pas si nous en sommes là en ce moment.”

Duncan a accepté et a déclaré que les agriculteurs pourraient également devoir songer à diversifier leur portefeuille, pour ainsi dire, en plantant une combinaison de variétés de canola dans leurs champs, certaines tolérantes aux inondations, d’autres tolérantes à la chaleur.

Il a déclaré que l’élevage n’est qu’une partie du puzzle de l’adaptation au climat, et que les stratégies agricoles, y compris l’agriculture sans labour et l’irrigation, font également partie de l’équation.

Bien que Roberts reconnaisse que c’est vrai, il a déclaré que les agriculteurs faisaient déjà tout ce qu’ils pouvaient sur le terrain.

“Nous nous occupons du changement climatique depuis plus longtemps que le grand public”, a-t-il déclaré. “Nous sommes très directement liés à notre terre et à la météo.”

“La génétique est l’endroit d’où le plus grand mouvement devra venir.”

Notre planète change. Notre journalisme aussi. Cette histoire fait partie d’une initiative de CBC News intitulée “Our Changing Planet” pour montrer et expliquer les effets du changement climatique. Tenez-vous au courant des dernières nouvelles sur notre Page climat et environnement.