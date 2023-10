La récolte des Premières Nations devrait revenir dans le parc national Jasper, dans l’ouest de l’Alberta

Parcs Canada et deux Premières Nations ont signé un accord qui souligne une voix autochtone plus forte dans la gestion des parcs nationaux et ouvre la porte à la récolte dans le parc national Jasper, dans l’ouest de l’Alberta.

«Nous voulons participer au processus décisionnel dans le parc», a déclaré le chef George Lampreau, de la Première nation Simpcw, de Barriere, en Colombie-Britannique.

Le porte-parole de Parcs Canada, Mark Young, a déclaré que l’accord entre Parcs Canada, le Simpcw et la nation Stoney Nakoda de l’Alberta fait partie d’un mouvement plus large au sein de l’agence visant à rouvrir les terres des parcs aux Premières Nations et à restaurer leur influence sur la façon dont ils sont gérés.

« D’un océan à l’autre, c’est partout », a-t-il déclaré.

« La première chose que nous avons faite [when parks were created] a été de retirer les peuples autochtones du paysage. Nous avons totalement éliminé cette réflexion de notre espace.

« Nous allons évoluer vers une plus grande collaboration de gestion avec les groupes autochtones avec lesquels nous travaillons. »

Cela marque également le renouvellement d’un traité séculaire entre les Simpcw et les Stoneys qui obligeait les deux nations à partager les ressources des sommets, des larges vallées et des rivières alimentées par les glaciers de Jasper.

L’accord a été signé en 1872, mais le porte-parole de Stoney, Barry Wesley, a déclaré que l’accord pour récolter ensemble en paix était bien antérieur à l’introduction de l’écriture.

« Esprit vivant »

« Nous voulions faire savoir au monde que ces traités existent entre les nations », a déclaré Wesley.

« C’est un esprit vivant. »

L’affaire sera marquée par une chasse. Les Premières Nations espèrent ramener six cerfs, quatre wapitis et deux moutons du parc pour un festin communautaire.

Ce sera la première fois depuis 2017 que les Premières Nations chasseront à Jasper, alors qu’elles le faisaient dans le cadre d’un accord avec Parcs Canada. D’autres parcs nationaux et réserves de parc autorisent également la récolte par les Autochtones, a déclaré Young.

Une zone sera fermée pendant la chasse pour assurer la sécurité du public.

« Nous ne savons pas si ce sera une activité annuelle », a déclaré Young. « Il y a du travail que nous devons faire.

« Que signifie intégrer un certain niveau de chasse autochtone ? Qu’est-ce qui est durable ? »

Lampreau se réjouit de jouer un rôle plus important dans la gestion du parc. Il blâme Parcs Canada pour la quasi-extinction du caribou de Jasper.

« [Parks] s’élève à 2,4 millions [visitors] maintenant et vous avez des animaux en voie d’extinction. Vous ne gérez pas correctement.

« Peut-être que nous, en tant que Premières Nations, décidons quelle est la capacité d’accueil de ce parc. »

L’accord sera marqué le 28 octobre par une cérémonie dans le parc et une fête communautaire d’animaux capturés à l’intérieur.

« Nous faisons simplement ce qu’on nous a empêché de faire », a déclaré Wesley. « Maintenant, nous sommes de retour.

« Récolter ne signifie pas que nous allons minimiser les animaux. Ils sont aussi des esprits.

« Ils vont être invités à la cérémonie. »