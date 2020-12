Sur de vastes champs autrefois recouverts d’un violet luxuriant, une récolte de fleurs mince et débraillée est tous les agriculteurs de la région de safran du Cachemire sous administration indienne que Pampore doit montrer pour la récolte de cette année.

Les conditions sèches imputées au changement climatique ont vu les rendements de l’épice la plus chère du monde diviser par deux au cours des deux dernières décennies, menaçant l’avenir d’une culture de rapport qui a apporté de la richesse à la région pendant 2500 ans.

« Ces champs étaient comme des mines d’or », a déclaré Abdul Ahad Mir à Pampore, juste au sud de la ville principale du Cachemire sous administration indienne, Srinagar.

Le safran a longtemps prospéré là-bas, et la famille de Mir a été élevée dans le travail délicat de cueillir les fils pourpres lucratifs mais minuscules des fleurs de crocus pourpres.

« Dans mon enfance, nous avions besoin de 80 hommes sur une semaine pour cueillir les fleurs », a déclaré Mir à l’AFP.

« Aujourd’hui, notre famille de six personnes le termine en un jour. »

Le réchauffement des températures causé par le changement climatique a rendu les précipitations irrégulières, épuisant les champs de safran assoiffés d’eau. Le rétrécissement des glaciers dans la région himalayenne a également réduit les flux d’eau vers les contreforts en aval.

Il faut environ 160000 fleurs pour produire un kilogramme de cette précieuse épice, qui se vendra environ 1350 dollars sur les marchés locaux.

Mais les chiffres officiels montrent que les récoltes de ce qu’on appelle «l’or rouge» n’étaient que de 1,4 kilogramme par hectare en 2018, soit la moitié du chiffre enregistré en 1998.

Mohammad Ramzan Rather dit que sa superficie à Pampore n’a produit qu’environ 30 grammes de récolte cette année, contre deux kilos il y a 12 ans.

La saison des récoltes – qui ne dure que deux semaines à la fin de l’automne – a également été dévastée par la coronavirus pandémie, ainsi que les récents verrouillages de sécurité en réponse à une insurrection de longue date dans le territoire contesté, revendiquée à la fois par l’Inde et par le Pakistan, son rival.

Les historiens disent que le safran est cultivé au Cachemire depuis au moins 500 av.

Localement, l’épice est ajoutée aux plats traditionnels et utilisée comme ingrédient dans Kehwa, une boisson sucrée servie lors d’occasions spéciales telles que les mariages.

Ailleurs dans le monde, il est prisé pour son utilisation en cuisine et en cosmétique et peut atteindre des prix de plus de 10 000 dollars le kilogramme sur le marché international.

Près de 90% du safran du monde est cultivé en Iran, mais les experts considèrent que la récolte du Cachemire est supérieure pour sa couleur rouge foncé et son arôme distinct.

En 2010, les autorités indiennes ont cherché à enrayer l’impact du changement climatique en lançant un fonds de 54 millions de dollars pour introduire la technologie agricole moderne auprès des agriculteurs.

Les autorités l’ont vanté comme un succès, affirmant qu’il avait rajeuni les 3700 acres de champs de safran du Cachemire.

Mais les agriculteurs ne sont pas d’accord. Ils ont déchiré des tuyaux d’irrigation en plastique qui sont maintenant éparpillés à travers les champs, disant qu’ils apportent peu d’eau et rendent plus difficile le labour de la terre.

D’autres disent que les variétés de semences à haut rendement introduites dans le cadre du programme ont ruiné leurs récoltes.

Jalal-ud-Din Wani a déclaré que certains agriculteurs transformaient leurs terres en vergers parce que les pommes ont besoin de moins d’eau.

Bien qu’il ait déclaré que l’intervention du gouvernement avait échoué, Wani pense que la chance de certains agriculteurs pourrait s’améliorer.

S’ils s’en tiennent aux méthodes traditionnelles de culture de la récolte, a-t-il dit, « il y a encore une petite chance de la relancer ».