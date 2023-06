La récolte de raisins de cuve de la Colombie-Britannique est «dévastée» par la vague de froid hivernale

Les viticulteurs de la Colombie-Britannique prévoient des pertes dans ce qu’ils appellent une «catastrophe du changement climatique» résultant d’une vague de froid l’hiver dernier qui a eu des effets à long et à court terme sur les cultures de raisins de cuve.

Dans un récent rapport commandé par Wine Growers British Columbia, Cascadia Partners a constaté que la «baisse de température sans précédent» en décembre 2022, qui a vu le mercure dans l’Okanagan plonger en dessous de moins 30 ° C, entraînera une réduction significative des récoltes.

« Les prévisions initiales après le gel montraient une réduction potentielle des récoltes de 39 à 56 %. Après le débourrement, nos recherches à l’échelle de l’industrie ont conclu que nos pires craintes se sont réalisées avec une réduction de 54 % en 2023 et 45 % de la superficie plantée totale subissant des dommages irréparables à long terme », a déclaré Miles Prodan, président et chef de la direction de Wine Growers British. Colombie.

Les experts de l’industrie affirment que des pertes de cette ampleur auront un impact grave sur l’économie de l’industrie, affectant les revenus des vignobles et des établissements vinicoles, les recettes fiscales perçues par le gouvernement et les moyens de subsistance des travailleurs agricoles et autres professionnels de l’industrie du vin, avec 381 plein- emplois à temps qu’on s’attend à perdre.

« Notre industrie a subi plusieurs coups dévastateurs au cours des dernières années et ce gel a vraiment aggravé la situation », a déclaré Christa-Lee McWatters, présidente de Wine Growers BC. « Les programmes de soutien provinciaux ont soulagé certains, cependant, avec l’impact généralisé du changement climatique, nous avons besoin d’efforts gouvernementaux concertés afin de maintenir les moyens de subsistance de ces importantes entreprises locales.

Les impacts les plus importants se situent dans le sud de la vallée de l’Okanagan, à Kelowna et dans la vallée de la Similkameen, chacun affichant des pertes potentielles de 60 % ou plus.

La syrah, le merlot et le cabernet sauvignon sont les cépages qui ont le plus souffert, chacun projetant des pertes de plus de 65 %.

Le rapport prévoit une réduction de 54 % de la production de raisins et de vin pour le millésime 2023, tandis que 45 % de la superficie totale des plantes ont subi des dommages à long terme. Vingt-neuf pour cent de la superficie totale doit être replantée.

Selon le rapport, un total de 133 millions de dollars de revenus directs seront perdus pour l’industrie vinicole de la Colombie-Britannique, et plus de 200 millions de dollars de revenus seront perdus pour les fournisseurs, les magasins d’alcool et les restaurants de la Colombie-Britannique. Le rapport prévoit également une réduction de 20 % de l’emploi à temps plein dans les vignobles et les établissements vinicoles.

L’industrie vinicole de la Colombie-Britannique lance un appel aux gouvernements provincial et fédéral pour obtenir leur soutien, affirmant que les dommages à long terme de la vague de froid ne sont pas aussi frappants visuellement que d’autres catastrophes liées au changement climatique comme les incendies de forêt et les inondations, mais qu’ils ont entraîné « autant, sinon plus » la récolte de raisins de cuve de la Colombie-Britannique ne reçoit pas encore le même type de soutien à la reprise.

Les membres de l’industrie vinicole demandent aux gouvernements une subvention dédiée pour soutenir les secours en cas de crise, un financement supplémentaire pour le programme de renouvellement des cultures pérennes et l’alignement du programme provincial d’assurance-récolte pour couvrir les «événements uniques liés au changement climatique» tels que la vague de froid.

« La réalité est que la viticulture est une chose difficile », a déclaré Charlie Baessler, associé directeur de Corcelettes Estate Winery à Keremeos. « A Corcelettes, beaucoup a été appris au cours des 12 dernières années et nous en profitons pour améliorer encore nos vignobles et la manière dont nous les gérons. Cette année, la viticulture consiste à faire de la limonade à partir de citrons bien froids. Notre industrie est riche en talents, en penseurs créatifs et en attitudes positives, mais nous ne pouvons pas aller loin sans un financement de relance adéquat. »

Brendan Shykora

BC WinewineHiver