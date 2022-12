La récolte de maïs et de haricots est une constante de Fox Valley – Shaw Local

Au moment où vous lirez cet article, la récolte de maïs de l’année sera terminée et le soja récolté et transporté par camion vers le marché. Une autre année dans le calendrier des agriculteurs est presque terminée.

Les agriculteurs disent que les périodes de semis de printemps et de récolte d’automne sont les périodes où ils gagnent leur vie. Les journées de quatorze heures passées dans la cabine du tracteur pendant la course pour planter ou récolter des cultures avant l’arrivée de la pluie ou de la neige – encore une fois – sont courantes.

Les tracteurs modernes sont dotés de transmissions automatiques, de chauffage, de climatisation, de radios bidirectionnelles, de téléphones portables, de trackers GPS par satellite, d’ordinateurs plus puissants que les atterrisseurs lunaires et de radios FM et satellite stéréo, bien loin des années 1960 où quiconque avait une radio AM attaché sur son tracteur (parfois avec du fil de fer) était considéré comme une sorte de pionnier de la technologie de pointe.

Historiquement parlant, les vastes champs de maïs qui tapissent le nord de l’Illinois sont le rappel le plus évident de l’héritage amérindien de la région. Sans les Indiens et leur maïs indien, les colons et les pionniers auraient sûrement, s’ils n’étaient pas affamés, au moins eu une vie beaucoup plus dure. De plus, tragiquement, une variété d’aliments de base allant du whisky de maïs à la bouillie de semoule de maïs frite n’aurait jamais été inventée.

Les Indiens, comme l’a souligné mon ami le Dr Ray Hauser, maintenant retraité du Waubonee Community College, n’ont jamais pratiqué l’agriculture. Au lieu de cela, ils se sont appuyés sur l’horticulture. La différence entre les deux est importante bien que peu comprise. L’agriculture repose sur l’utilisation de la charrue pour planter et cultiver, tandis que l’horticulture (ou le jardinage) ne repose que sur des houes ou d’autres outils à main. Les Indiens n’ont jamais développé la charrue ni les animaux domestiques nécessaires pour la tirer, mais les preuves de l’utilisation ancienne de houes et d’autres outils similaires sont courantes dans tout le comté de Kendall et dans l’Illinois.

Mais bien qu’ils n’aient jamais pratiqué l’agriculture, cela n’a pas empêché les Amérindiens de développer une grande variété de très bonnes sélections de menus. Lorsque nous nous asseyons devant des aliments tels que la dinde rôtie, les pommes de terre bouillies, les fèves au lard de Boston, la courge, les tomates, la sauce aux canneberges, l’épi de maïs, le pain de maïs ou la tarte à la citrouille, la plupart d’entre nous ignorent l’origine indienne de ces plats traditionnels.

Les Indiens d’Amérique étaient de bons agriculteurs et, comme indiqué ci-dessus, ils ont développé et cultivé une grande variété de cultures. Le maïs, les haricots, les arachides, les pommes de terre, le manioc, le tapioca, la courge et de nombreux autres aliments ont d’abord été cultivés par les autochtones. La plus importante de ces cultures indigènes était cependant le maïs.

Le maïs n’est rien de plus qu’une herbe génétiquement modifiée développée par des croisements soigneux pendant des milliers d’années. Il peut pousser dans des zones trop sèches pour le riz et trop humides pour le blé. De plus, son rendement à l’acre est plus du double de celui du blé.

Lorsque le maïs a été remarqué par les colons espagnols dans les dernières années du XVe siècle, il a été transporté en Europe où il s’est rapidement propagé.

En conséquence, le maïs a été cultivé en Europe de nombreuses années avant que la colonie de Jamestown ne soit établie en Virginie ou que les colons Pilgrim n’arrivent sur le littoral du Massachusetts. Ainsi, lorsque les Pères Pèlerins sont tombés sur un magasin de maïs caché par des Indiens, ils ont immédiatement su de quoi il s’agissait. Et n’en ayant aucun à eux et ne voyant personne autour pour en contester la propriété, à la manière typiquement européenne, ils l’ont volé.

A écrit le chef des pèlerins, le gouverneur William Bradford, “Un tas de sable … nouvellement fait, nous pourrions voir comment ils (les Indiens) l’avaient ramé avec leurs mains – que nous avons déterré … et avons trouvé un beau grand panier plein de du beau maïs indien, et j’ai creusé plus loin, et j’ai trouvé un beau grand panier plein de très beau maïs de cette année, et avec environ trente-six beaux épis de maïs.

Le maïs volé a permis aux pèlerins de survivre à ce premier hiver et de planter une récolte importante au printemps suivant. Jusqu’à ce qu’ils se penchent mieux, les Indiens d’Amérique étaient très indulgents envers les Européens, leur apprenant même à planter, fertiliser et récolter la récolte issue de leurs épis volés. Malgré cette aide, les Indiens devaient encore fournir de la nourriture aux pèlerins pour les aider à traverser leur deuxième hiver.

Ici, dans l’Illinois, les autochtones étaient des chasseurs, des pêcheurs et des agriculteurs. Dans les tribus de l’Illinois, les femmes faisaient la majorité de l’agriculture. La vie vécue par les femmes indiennes était à peu près aussi dure que celle vécue par leurs homologues européennes coloniales. Les femmes indiennes de la région de Fox Valley détenaient généralement le titre sur les champs de maïs et l’ameublement de leurs maisons. En raison de leur importance, les femmes de la tribu Potowatomi étaient souvent autorisées à siéger en conseil avec les hommes.

Les femmes se sont occupées de la plantation proprement dite, de la culture et de la récolte après que les hommes aient défriché les champs. Lorsque les champs sont devenus improductifs, ils ont été abandonnés et tout le village a déménagé sur un nouveau site. En atteignant un nouveau village, les hommes construisaient de nouvelles huttes, puis défrichaient les champs. À l’automne, tous les arbres restants là où se trouvaient les nouveaux champs ont été encerclés en coupant des bandes d’écorce tout autour du tronc, tuant ainsi l’arbre. L’année suivante, les arbres morts sont abattus et tout le champ incendié. La terre a été laissée pendant l’hiver avec les cendres ajoutant de la potasse au sol.

Le printemps suivant, les femmes ont planté leurs premières récoltes. Le maïs était planté dans des collines distantes de deux à trois pieds avec quatre grains dans chaque colline. Ils ont ensuite planté des haricots et des courges entre les rangées de maïs. Les plants de haricots utilisaient les tiges de maïs comme support et la courge s’étalait entre les rangs comme un paillis vivant, gardant le sol humide par temps sec et étouffant la plupart des mauvaises herbes pendant les périodes humides. Au moment de la récolte, les meilleurs épis de maïs étaient conservés. de retour pour la plantation de l’année prochaine.

À l’exception de la division du travail, peu de choses ont changé dans l’Illinois depuis plusieurs centaines d’années. Les champs de maïs et de haricots (avec certes des souches très différentes) sont plantés au printemps et récoltés à l’automne. Ce qui est intéressant, cependant, c’est que cette activité est aussi importante ici et maintenant qu’elle l’était il y a 1 000 ans.

