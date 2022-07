La récolte croissante de jeunes agriculteurs au Manitoba suscite de l’espoir pour l’avenir

Lorsqu’Anastasia Fyk a terminé ses études secondaires et a quitté la ferme familiale, elle n’aurait jamais imaginé y vivre à nouveau.

Mais après huit ans à l’étranger, les préoccupations concernant les changements climatiques l’ont ramenée dans l’ouest du Manitoba et sur les terres de sa famille au nord-ouest de Dauphin, dans le but de trouver un moyen plus durable de produire de la nourriture.

“Je travaille à revenir à la façon dont nous cultivions avant, mais avec de nouvelles technologies”, a déclaré le joueur de 33 ans.

Elle fait partie d’un nombre croissant de jeunes manitobains qui se lancent dans l’agriculture, selon Statistique Canada.

Les données de la Recensement de l’agriculture 2021 récemment publié dit que le Manitoba avait le proportion la plus élevée des exploitants agricoles de moins de 35 ans au Canada — 11,5 % des agriculteurs du Manitoba se situent dans cette tranche d’âge, comparativement à la moyenne nationale de 8,6 %.

C’est en hausse par rapport à 2016, lorsque le Manitoba avait également la plus forte proportion de jeunes exploitants, à 10,8 %.

La famille de Fyk cultive du sarrasin, du blé, de l’avoine et du canola.

Elle pratique la permaculture, une méthode de culture alimentaire qui vise à faire correspondre les processus naturels pour maintenir la santé du sol.

Les impacts nocifs de la monoculture industrielle sur l’environnement préoccupent Fyk, mais elle a également vu des solutions potentielles en changeant la façon dont les gens cultivent la nourriture.

“Nous pourrions séquestrer beaucoup plus de carbone en faisant des choses comme la permaculture… au lieu de l’agriculture annuelle”, a-t-elle déclaré.

“Nous saignons encore des agriculteurs”

Les dernières statistiques montrant l’augmentation du nombre de jeunes agriculteurs au Manitoba sont encourageantes, a déclaré Fyk, mais le secteur fait toujours face à de nombreux défis qui forcent de plus en plus de personnes à quitter l’entreprise.

« Je pense que c’est incroyable que le Manitoba ait le plus de jeunes agriculteurs, mais en même temps, nous saignons encore des agriculteurs. Il n’y a pas assez d’agriculteurs, et surtout de jeunes agriculteurs, pour combler le vide.

Anastasia Fyk a décidé de reprendre la ferme de sa famille au nord-ouest de Dauphin, au Manitoba, par souci des changements climatiques et par souci de s’assurer que la terre était bien entretenue. (Soumis)

Il y avait 34 780 exploitants agricoles au Manitoba en 1991 — la première année Statistique Canada données comparables recueillies dans son recensement agricole. Ce nombre a diminué à chaque période de recensement depuis, tombant à 19 465 en 2021.

Le nombre d’agriculteurs de moins de 35 ans au Manitoba a chuté à un creux de 1 965 en 2011, avant de grimper en 2016 à 2 175, puis de nouveau à 2 230 lors du dernier recensement.

Malgré l’augmentation du nombre de jeunes agriculteurs, l’âge moyen des agriculteurs manitobains continue de vieillir, passant de 53 ans en 2016 à 54 ans en 2021.

Statistique Canada signale également une augmentation du pourcentage de femmes exploitant des fermes au Manitoba, passant de 23,8 % en 2016 à 26,5 % en 2021.

“Je pense que c’est une chose vraiment intéressante, que ce n’est pas seulement, ‘OK … le fils va reprendre la ferme'”, a déclaré Colin Penner, professeur de gestion agricole à l’Université du Manitoba.

“Ce n’est plus nécessairement basé sur le sexe.”

Ce sont des signes encourageants dans une période difficile pour les agriculteurs du Manitoba, qui ont enduré une sécheresse douloureuse et une infestation de sauterelles l’été dernier, suivies d’un printemps humide prolongé qui a retardé l’ensemencement.

“Cette année, l’ensemencement était différent de tout ce que j’ai jamais vu, et je pense que mon père n’en a jamais vu, et il … cultive depuis de nombreuses décennies”, a déclaré Jamal Abas, 30 ans.

Lui et sa famille ont 190 bovins reproducteurs sur une ferme près de Hodgson, dans la région d’Interlake au Manitoba, où ils cultivent également du blé, du canola et de l’avoine.

En plus d’être agriculteur à plein temps, Abas va à la faculté de droit, mais l’agriculture sera toujours un mode de vie pour lui, a-t-il déclaré.

“C’est une sensation de diriger votre cultivateur sur un terrain que votre grand-père et vos arrière-grands-parents et vos grands-oncles et grands-tantes ont défriché avec des haches et des charrues tirées par des chevaux”, a-t-il déclaré.

“Il y a un sentiment, bien sûr, de fierté avec ça.”

“J’étais beaucoup plus heureux”

Jake Ayre est également issu d’une longue lignée d’agriculteurs, remontant à plus de sept générations au Royaume-Uni, avant que sa famille n’immigre au Canada en 2002.

Le jeune homme de 25 ans a quitté la ferme familiale près de Minto, dans le sud-ouest du Manitoba, pour aller à l’université de Winnipeg. Il n’avait pas l’intention de se remettre dans l’entreprise.

Jake Ayre, 25 ans, a quitté la ferme familiale près de Minto, au Manitoba, pour aller à l’université à Winnipeg, mais s’est retrouvé attiré par l’entreprise. (Jake Ayre/Facebook)

“Je travaillais en ville et je me retrouvais à rêver tout le temps de la ferme”, a-t-il déclaré.

“J’ai réalisé que j’étais beaucoup plus heureux à la maison, à la ferme, et c’est quelque chose que je me voyais faire. Et cela m’a donné un sentiment d’accomplissement.”

L’intérêt pour le secteur semble avoir augmenté, comme l’indique le nombre d’étudiants que Penner de l’U de M voit dans sa classe.

“Nos cours ces dernières années ont été à peu près à pleine capacité, ce qui a été très amusant”, a-t-il déclaré.

Mais ces jeunes agriculteurs font face à des défis.

De nombreuses familles ont vendu leurs fermes pendant les périodes économiques difficiles des dernières décennies, et Fyk dit que la plupart des jeunes qui se lancent dans l’agriculture reprennent les exploitations familiales ou font de l’agriculture à petite échelle, directement au consommateur.

“Je dirais que quiconque cherche à se lancer dans l’agriculture en tant qu’agriculteur de première génération, ce n’est vraiment pas une tâche facile”, a-t-elle déclaré.

“Il y a beaucoup d’obstacles quand il s’agit de terres, quand il s’agit de machines. C’est extrêmement cher. Et pour quelqu’un qui n’a jamais cultivé, c’est un risque énorme à prendre.”

Mais elle s’est sentie responsable de revenir, en partie parce qu’elle s’inquiétait de ce qu’il adviendrait de la terre de sa famille si elle ne la reprenait pas.

“Sinon, ce serait entre des mains qui, je ne suis pas sûre, prendraient soin de la terre”, a-t-elle déclaré.

“Je sais que si ce n’est pas moi qui le fais, je ne suis pas sûr que quelqu’un d’autre le ferait.”