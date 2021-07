La réclamation concernant les changements de frais de Venmo est sans contexte

La réclamation: Venmo donne 100 000 $ pour détourner l’attention de ses nouveaux frais de transaction

Les utilisateurs de Venmo qui divisent l’addition d’un dîner, cotisent pour un cadeau ou remboursent un ami peuvent rapidement transférer de l’argent.

Mais l’annonce de l’application de paiement numérique fin juin selon laquelle elle modifiait certains frais a suscité des critiques. L’annonce est intervenue à peu près au même moment où la société a offert un cadeau de 100 000 $ sur les réseaux sociaux.

« Venmo donne 100 000 $ pour vous distraire de son annonce de facturation de frais de transaction », affirme un mème partagé le 28 juin sur Instagram.

La promotion est intervenue quatre jours après que la société a annoncé des modifications aux frais de transaction, mais USA TODAY n’a trouvé aucune preuve que les deux étaient liés.

Le mème laisse également de côté des détails clés sur les changements. Ils n’affectent pas les transactions de base de personne à personne, mais uniquement les frais commerciaux et les transferts qui transfèrent rapidement de l’argent des comptes Venmo vers une carte de débit ou une banque.

L’utilisateur qui a partagé le mème n’a pas répondu à une demande de commentaire.

« Cette affirmation est factuellement inexacte, car les récentes campagnes marketing de Venmo n’ont aucune corrélation avec notre longue expansion prévue des protections d’achat pour les biens et services », a déclaré la porte-parole de Venmo Caitlin Girouard dans un e-mail. « Ces garanties pour les acheteurs et les vendeurs, similaires aux options utilisateur existantes sur la plate-forme PayPal, sont entièrement volontaires et conçues pour protéger les clients et leurs achats. »

Les changements de Venmo

Venmo a envoyé aux utilisateurs un e-mail le 24 juin les alertant des modifications à venir de l’application, y compris des mises à jour des frais facturés pour les biens et services et des frais pour les « transferts instantanés ».

À partir du 20 juillet, une personne payant un achat via Venmo pourra noter que la transaction était un échange de biens et de services, selon l’e-mail.

Si l’acheteur sélectionne cette option, le vendeur recevant le paiement se verra facturer des frais de transaction de 1,9%, plus 10 cents supplémentaires, selon Venmo, qui appartient à PayPal.

Les frais de transaction étaient déjà facturés aux vendeurs utilisant un profil commercial, selon le Wall Street Journal, mais les règles de Venmo interdisaient les transactions commerciales sur les comptes personnels. Le changement permettra à quelqu’un d’utiliser un compte personnel pour vendre des biens et des services.

Avec ce changement, les transferts étiquetés comme un échange de biens et de services seront également éligibles au programme de protection des achats de Venmo si quelque chose ne va pas dans la transaction, selon un communiqué de presse de la société.

Les frais ne s’appliqueraient pas aux utilisateurs transférant de l’argent qui n’était pas un échange de biens et de services.

La société a également annoncé qu’elle augmentait les frais pour les « transferts instantanés », qui, selon la société, peuvent généralement transférer de l’argent d’un compte Venmo vers une carte de débit ou un compte bancaire en 30 minutes.

Les frais actuels pour un transfert instantané sont de 1%, avec un minimum de 25 cents et un maximum de 10 $. Les frais passeront à 1,5 %, avec un minimum de 25 cents et un maximum de 15 $ à compter du 2 août.

L’application propose également un retrait électronique gratuit qui prend jusqu’à trois jours ouvrables.

Notre note : Contexte manquant

L’affirmation selon laquelle Venmo donne 100 000 $ pour détourner l’attention de ses nouveaux frais de transaction est MISSING CONTEXT, sur la base de nos recherches. Dans le cadre de la nouvelle structure, les utilisateurs pourront vendre des produits et services sur des comptes personnels pour un prix qui était auparavant réservé aux comptes professionnels. Il augmente également les frais pour transférer rapidement de l’argent d’un compte Venmo vers un compte bancaire. Les transferts de personne à personne n’impliquent toujours pas de frais. Et il n’y a aucune preuve que les changements de frais soient liés au don de 100 000 $

