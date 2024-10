La recherche transforme la science-fiction en réalité

Le sommeil paradoxal pourrait être la prochaine avancée révolutionnaire

Réalisé pendant le sommeil paradoxal, le rêve lucide est un phénomène qui pourrait avoir de nombreuses applications potentielles, allant de la résolution de problèmes physiologiques à l’apprentissage de nouvelles compétences.

L’entreprise vise à ce que le sommeil paradoxal soit la prochaine avancée révolutionnaire après l’IA, sur le point de révolutionner la civilisation. Cette conviction nous pousse à développer des technologies et des services innovants, avec pour objectif d’être pionniers dans ce domaine. voyage.

L’entreprise soutient que le sommeil paradoxal permet aux individus de s’immerger dans une réalité pleinement développée où ils peuvent voir, entendre, toucher, sentir, goûter, éprouver du plaisir et de la douleur, et même modifier leur corps et leur sexe. Contrairement à la réalité physique, le sommeil paradoxal est exempt de limitations et de règles.

Deux participants échangent leur tout premier « chat » en rêve

Lors d’une expérience récente du 24 septembre, des participants dormaient chez eux lorsque leurs ondes cérébrales et d’autres données polysomnographiques ont été suivies à distance par un appareil spécialement développé. Lorsque le serveur a détecté que le premier participant était entré dans un rêve lucide, il a généré un mot Remmyo aléatoire et le lui a envoyé via des écouteurs. Le participant a répété le mot dans son rêve, sa réponse étant capturée et stockée sur le serveur.

Les participants suivants sont entrés dans un rêve lucide huit minutes plus tard et ont reçu le message stocké du premier participant. Elle l’a confirmé après son réveil, marquant ainsi la toute première « conversation » échangée en rêve.