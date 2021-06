La recherche sur les baleines financée par la marine américaine en Norvège est suspendue après la fuite d’un mammifère marin de son enclos

Avec le soutien du gouvernement américain, une équipe internationale de chercheurs en Norvège a cherché à mesurer ce que les baleines entendent et à quel point elles sont sensibles au son. L’expérience a été présentée comme un moyen d’apprendre comment le bruit généré par l’homme, allant des manœuvres navales au forage en mer, pourrait affecter les habitats naturels des mammifères marins.

Les scientifiques espéraient piéger plusieurs jeunes rorquals, puis les déplacer vers une ferme piscicole modifiée dans un village reculé du nord de la Norvège. Les animaux seraient ensuite placés dans un filet en forme de hamac, où ils subiraient jusqu’à six heures d’analyse auditive. Les baleines ne resteraient pas plus de quatre jours en captivité et seraient marquées avant d’être relâchées.

Mais les choses ne se sont pas déroulées tout à fait comme prévu. Les chercheurs ont réussi à attraper trois baleines, mais deux d’entre elles ont été jugées trop grosses pour l’équipement de test, tandis que la troisième a trouvé un trou dans l’enceinte et s’est échappée. Après seulement trois semaines, le projet de recherche de 1,8 million de dollars – qui a reçu un financement de la marine américaine, du Bureau of Ocean Energy Management, de la NOAA Fisheries et de la Marine Mammal Commission – a été mis sur la glace.

Bien que l’expérience se soit terminée sans produire les résultats escomptés, les chercheurs insistent sur le fait que l’étude de courte durée n’a pas été un échec.

« Nous n’avons pas tout à fait atteint la ligne d’arrivée. Ce n’était pas non plus l’objectif du projet de cette année. Le plan est de continuer jusqu’à l’année prochaine. Nous avons parcouru un long chemin et beaucoup appris », Le chercheur en chef Petter Kvadsheim, de l’Institut norvégien de recherche sur les forces armées, a déclaré à la chaîne de télévision nationale norvégienne NRK.

Astrid Fuchs, représentante de Whale & Dolphin Conservation, un groupe de protection des animaux, a déclaré qu’elle espérait que l’expérience serait définitivement abandonnée et que les difficultés rencontrées par les chercheurs étaient à prévoir.

« Celui-là [whale] échappé est une preuve supplémentaire de la mauvaise configuration de ces expériences. Espérons que cela ne s’est pas fait mal », dit Fuchs.

L’expérience avait fait l’objet de critiques internationales, avec une pétition exhortant le gouvernement norvégien à arrêter les tests, recueillant plus de 60 000 signatures. Les opposants à la recherche ont déclaré qu’elle soumettrait les mammifères marins à un traitement inhumain. L’équipe de chercheurs a soutenu qu’une meilleure compréhension de l’audition des baleines pourrait aider à façonner des politiques pour mieux les protéger des activités humaines potentiellement nocives.

Notamment, une précédente tentative de capture de baleines à fanons pour des expériences auditives en Islande s’est soldée par un échec, après que les baleines aient réussi à s’échapper.

