La quête d’un élixir de vie peut nous échapper dans le monde des mortels, mais les scientifiques pensent qu’ils ont peut-être créé le premier médicament pour inverser les symptômes liés à l’âge tels que la perte de mémoire et la démence chez l’homme.

Le médicament est efficace pour reconstruire le système qui produit des protéines à partir des cellules de notre cerveau après qu’une réponse liée au stress les rend moins actives dans notre corps, un rapport dans le Daily Mail m’a dit.

Des chercheurs de l’Université de Californie à San Francisco (UCSF) ont mené une expérience avec les médicaments sur des souris plus âgées et ont découvert que le produit était efficace pour retrouver leur mémoire et améliorer l’état du cerveau et des cellules immunitaires. Les scientifiques pensent que l’étude a montré un moyen de traiter les effets du vieillissement sur le cerveau et ainsi de contrôler les symptômes.

Le groupe de chercheurs a précédemment étudié les effets de la réponse intégrée au stress (ISR), qui est ressentie dans une cellule par certaines conditions telles qu’une infection virale ou une mutation génétique favorisant le cancer, affectant la production de protéines. L’ISR arrête alors la cellule de fabriquer cette protéine, de sorte que les cellules affectées peuvent être éliminées.

Le médicament a montré de telles réactions dans ce cas et s’appelle ISRIB (ISR InhiBitor) et a été créé dans le laboratoire de recherche il y a sept ans. Les scientifiques qui ont poursuivi l’étude du médicament ont découvert qu’il pouvait restaurer la fonction cérébrale normale presque du jour au lendemain.

Dr. Suzanna Rossi des départements de chirurgie neurologique et de physiothérapie et des sciences de la réadaptation à l’UCSF aurait appelé cela une version hâtive de l’inversion du déclin cognitif.

Les résultats de la nouvelle étude, publiés dans le magazine eLife, a expliqué la procédure suivie par les scientifiques pour arriver à la conclusion. Ils ont utilisé trois souris catégorisées, des souris plus jeunes, des souris plus âgées qui ont reçu les médicaments pendant 3 jours et un troisième lot de souris plus âgées qui n’ont pas reçu la dose. Les souris ont été entraînées à s’échapper d’un labyrinthe d’eau en cherchant un passage caché. Ils ont constaté que les souris plus âgées qui recevaient les médicaments s’en tiraient beaucoup plus facilement que les autres.

Les chercheurs, dans un effort pour tester la longévité des médicaments, ont retesté les souris après trois semaines, et ceux qui ont reçu les médicaments ISRIB ont de nouveau surpassé les souris plus âgées et s’en sont tirés aussi bien que les souris plus jeunes.

Après avoir étudié les effets des médicaments sur le cerveau, les scientifiques ont découvert que le médicament aidait à augmenter l’activité électrique entre les neurones et que les cellules formaient de meilleures connexions avec leurs homologues. Les scientifiques pensent que cela pourrait ouvrir la voie à un meilleur traitement de la démence, de la maladie d’Alzheimer, de la maladie de Parkinson et même de la sclérose latérale amyotrophique (SLA).