Covid-19 conduit à lancer des recherches sur de nombreuses infections virales courantes qui étaient auparavant ignorées, manquaient d’intérêt ou de financement, selon les rapports. Des symptômes tels qu’une perte d’odeur, une inflammation du cœur, des poumons, des lésions nerveuses et de petits caillots sanguins dans la muqueuse des poumons ne sont pas uniques à Covid. Bien que petit, un pourcentage notable de patients souffrant d’autres infections respiratoires et virales souffrent de ces symptômes, a rapporté le New York Times.

«Avant la pandémie, il était difficile d’obtenir des subventions de recherche pour étudier une perte d’odeur. Il semblait que personne ne s’en souciait « , a déclaré Danielle Reed, directrice associée du Monell Chemical Senses Center, un groupe de recherche à but non lucratif de Philadelphie, aux États-Unis. Mais maintenant, » il y a une croissance explosive de l’intérêt des bailleurs de fonds « , a ajouté Reed. .

«Il était difficile d’obtenir du financement. Les grandes revues ou les bailleurs de fonds ne pensaient pas que c’était assez intéressant », a déclaré un autre chercheur Marco Goeijenbier de l’Université Erasmus aux Pays-Bas.

Alors que des conditions telles que l’inflammation du muscle cardiaque – la myocardite – affectant 1,5 million de personnes dans le monde ont été beaucoup étudiées, son lien avec la fatigue – un symptôme important de Covid – était souvent méconnu.

«La fatigue qui s’ensuit parfois avec Covid-19 pourrait être causée par ce problème cardiaque», a déclaré Bruce McManus, professeur à l’Université de la Colombie-Britannique au NYT.

Une autre est la lésion pulmonaire chez les patients Covid gravement malades. La condition peut également être le résultat de virus, indique le rapport.

«Vous pouvez avoir des lésions pulmonaires et des cicatrices dues à la grippe, aux virus de l’herpès et aux infections à cytomégalovirus, par exemple», a déclaré Clemente Britto-Leon, chercheuse en pneumologie à la Yale School of Medicine.

Des caillots sanguins dans la muqueuse des poumons, à nouveau liés à Covid, peuvent être le résultat de la grippe, selon le rapport.

« Cela se produit lorsque les virus de la grippe infectent les voies respiratoires inférieures, un événement inhabituel car la plupart des gens ont une immunité protectrice préexistante », a déclaré Marco Goeijenbier de l’Université Erasmus aux Pays-Bas.

