Une nouvelle étude de l’Université de Yale a révélé que les patients critiques de Covid-19 possèdent de manière disproportionnée de soi-disant « auto-anticorps » qui militarisent leur système immunitaire contre eux, aggravant ainsi leur état de santé.

Les chercheurs ont utilisé une technique de dépistage avancée sur 170 patients hospitalisés pour détecter les «auto-anticorps» qui infligent des dommages collatéraux au patient en attaquant leurs propres organes et système immunitaire au lieu de cibler le virus.

Ils ont comparé les anticorps à ceux qui avaient des infections plus légères ou asymptomatiques, ainsi qu’à ceux qui n’avaient pas été infectés.

Aussi sur rt.com Juillet 2020 a peut-être été le mois le plus meurtrier pour les jeunes Américains, y compris en temps de guerre

Chez les patients hospitalisés de Covid-19, ils ont trouvé des auto-anticorps – tels que des interférons, des cellules tueuses naturelles et des cellules T – qui pourraient perturber le travail des troupes du système immunitaire de première ligne du corps, qui avaient essentiellement été faites pour faire défaut à l’ennemi, côté viral.

La présence d’auto-anticorps a été détectée à plusieurs reprises chez les patients Covid-19 les plus critiques, et des tests sur des souris ont indiqué que les auto-anticorps ont probablement exacerbé la maladie. Malheureusement, les chercheurs n’ont trouvé aucun auto-anticorps spécifique à Covid-19 qui pourrait alerter le personnel médical d’un cas grave imminent et en développement de Covid-19 chez des patients.

Le mystère entourant la gravité variable de la maladie demeure, mais la recherche suggère que les personnes ayant des auto-anticorps préexistants dans leur système sont probablement plus à risque de développer une grave crise de Covid-19.

Aussi sur rt.com Les scientifiques identifient 8 variantes génétiques spécifiques liées à une infection grave à Covid-19 dans une possible percée salvatrice

La recherche, qui n’a pas encore fait l’objet d’un examen par les pairs, soutient l’idée que, pour certains patients malheureux au moins, Covid-19 pourrait bien être considéré comme une maladie auto-immune déclenchée par le coronavirus.

Plusieurs études antérieures ont révélé que des patients sans antécédent de maladie auto-immune avaient développé ces auto-anticorps après avoir contracté Covid-19. Ailleurs, d’autres recherches ont montré que les patients atteints d’infections graves à Covid-19 peuvent également développer des auto-anticorps contre les interférons – un autre élément clé de la capacité des humains à combattre les infections virales.

Dans une étude supplémentaire publiée cette semaine dans Nature Neuroscience, la protéine de pointe du virus s’est avérée capable de traverser la barrière hémato-encéphalique chez la souris, ce qui suggère que la même chose pourrait bien être possible chez l’homme et pourrait expliquer certains des problèmes cognitifs inquiétants. associée à une infection sévère à Covid-19.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!