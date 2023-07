WARREN, Pennsylvanie (AP) – Les autorités à la recherche d’un détenu décrit par la police comme « très dangereux » qui a utilisé des draps pour s’échapper d’une prison du nord-ouest de la Pennsylvanie disent qu’elles pensent qu’il est toujours dans la région et ont trouvé des stocks ou des campings dans les bois il a peut-être utilisé.

Michael Burham, 34 ans, qui a fui la prison du comté de Warren jeudi soir en grimpant sur du matériel d’exercice et en utilisant des draps pour s’échapper par une fenêtre, était un suspect dans une enquête sur un homicide et avait été détenu sous caution de 1 million de dollars pour enlèvement, cambriolage et autres charges , ont indiqué les autorités.

« Nous avons localisé de petits stocks ou des campings dans des zones boisées à proximité de Warren, et nous pensons qu’au moins certains d’entre eux pourraient être associés à Burham », a déclaré le lieutenant-colonel George Bivens de la police de l’État de Pennsylvanie aux journalistes dimanche après-midi à Caserne de pompiers de Youngsville.

Le procureur de district Jason Schmidt du comté de Chautauqua, à New York, a déclaré le mois dernier que Burham était le «suspect principal» du meurtre de Kala Hodgkin, 34 ans, le 11 mai, et d’un incendie criminel connexe à Jamestown. Les autorités l’accusent également d’avoir enlevé un couple de personnes âgées en Pennsylvanie alors qu’il tentait d’échapper à la capture avant son arrestation en Caroline du Sud. La police de la ville de Warren a fait référence au « détournement de voiture et à l’enlèvement d’un couple local » en disant que Burham « est considéré comme très dangereux ».

La recherche par les autorités locales, multi-étatiques et fédérales a inclus de nombreuses résidences, des structures abandonnées et des zones boisées utilisant des unités K-9 et des ressources aériennes telles que des drones et des avions, ont indiqué les autorités.

Bivens a déclaré que les responsables « n’ont aucune raison de croire qu’il a quitté la région », mais il a noté que les autorités « réévaluent constamment » cette conclusion.

Bivens a déclaré à WGRZ-TV que Burham avait une « formation de survie autodidacte » ainsi qu’une formation de réserve militaire. Il a déclaré que la recherche se déroulait dans une très grande zone avec beaucoup de terrains difficiles qui ont des cabanes et des hangars à pétrole et à gaz et des cabanes qui pourraient offrir à un fugitif un endroit où se cacher.

Les responsables craignent également qu’il « ne reçoive de l’aide » de quelqu’un, a-t-il déclaré.

La ville de Warren a annoncé que son programme de terrains de jeux serait fermé lundi au milieu de la chasse à l’homme, et le district scolaire du comté a déclaré que tous les programmes d’été à Beaty Warren Middle School seraient annulés, y compris le service de restauration d’été et la préparation des repas sur tous les terrains de jeux de la ville.

La police de l’État a exhorté les habitants à être vigilants et à fermer portes et fenêtres. Bivens les a exhortés à ne pas « laisser de côté des choses où il pourrait se procurer de la nourriture, des vêtements, une voiture, d’ailleurs même une arme ».

Le US Marshals Service offrait une récompense de 7 500 $ pour les informations menant à la capture de Burham, et Crime Stoppers offrait 2 000 $, a déclaré Bivens.

« Toute personne dans cette situation devient plus désespérée avec le temps, et nous prévoyons d’utiliser cela à notre avantage », a déclaré Bivens, ajoutant que « s’il est ici dans les bois, nous continuerons à pousser fort. Il ne pourra pas se reposer beaucoup. Nous allons pousser fort jusqu’à ce que nous le trouvions.

Le shérif du comté de Warren, Brian Zeybel, a déclaré à WKBW-TV qu’il ne croyait pas que Burham était « un maître de ce jeu », mais qu’il était probablement capable de tolérer « un peu plus d’inconfort que vous ou moi ». Il a fait écho à l’appel de la police d’État aux résidents de prendre des mesures pour assurer leur sécurité et empêcher Burham d’obtenir de l’aide ou un refuge.

« Il y a probablement des maisons dans cette merveilleuse et belle communauté dont les portes n’ont pas été verrouillées depuis 40 ans, peut-être 50 ans », a-t-il déclaré. «Les gens laissent leurs clés dans leur voiture lorsqu’ils pompent de l’essence, des trucs comme ça. Ville natale de l’Amérique rurale, mais malheureusement les gens l’exploitent. Et je ne veux pas qu’il soit facile pour cet homme d’obtenir une voiture pour obtenir une arme à feu en particulier et / ou simplement de s’abriter dans un sous-sol ou un hangar non verrouillé ou quelque chose comme ça.

