La recherche se poursuit pour les victimes des inondations en Corée du Sud après un bus et d’autres véhicules submergés dans un tunnel

De fortes averses ont frappé la Corée du Sud pour un neuvième jour lundi alors que les secouristes s’efforçaient de rechercher des survivants dans des glissements de terrain, des maisons déformées et des véhicules inondés lors de la tempête la plus destructrice à avoir frappé le pays cette année.

Au moins 40 personnes sont mortes, 34 autres sont blessées et plus de 10 000 personnes ont dû évacuer leur domicile depuis le 9 juillet, lorsque de fortes pluies ont commencé à s’abattre sur le pays. Les dégâts les plus graves se sont concentrés dans les régions du centre et du sud de la Corée du Sud.

Dans la ville centrale de Cheongju, des centaines de secouristes, y compris des plongeurs, ont continué à rechercher des survivants dans un tunnel boueux où 16 véhicules, dont un bus, ont été piégés dans une crue soudaine qui a peut-être rempli le passage en quelques minutes samedi soir.

Les secouristes pagayent sur un radeau en caoutchouc près du passage souterrain inondé. (Kim Hongji/Reuters)

Le gouvernement a déployé près de 900 secouristes dans le tunnel qui ont jusqu’à présent remonté 13 corps et secouru neuf personnes qui ont été soignées pour des blessures. Il n’était pas immédiatement clair combien de personnes se trouvaient dans les voitures submergées.

Lundi après-midi, les secouristes avaient pompé la majeure partie de l’eau du tunnel et fouillaient le site à pied, un jour après avoir utilisé des canots pneumatiques pour déplacer et transporter des corps sur des civières.

Des centaines de secouristes, de soldats et de policiers recherchaient également des survivants dans la ville de Yecheon, dans le sud-est du pays, où au moins neuf personnes étaient mortes et huit autres portées disparues après que des glissements de terrain ont détruit des maisons et déformé des routes, a indiqué le bureau du comté.

Des photos de la scène montraient des pompiers et des policiers utilisant des chiens de recherche tout en pataugeant dans la boue jusqu’aux genoux et les débris des maisons détruites.

Près de 200 maisons et environ 150 routes ont été endommagées ou détruites à travers le pays, tandis que 28 607 personnes ont été privées d’électricité au cours des derniers jours, a indiqué le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité dans un rapport.

Beaucoup plus de pluie attendue

L’Administration météorologique coréenne a maintenu des avertissements de fortes pluies sur de vastes étendues du pays. Des pluies torrentielles déversaient jusqu’à trois centimètres par heure dans certaines régions du sud. Le bureau a déclaré que les régions du centre et du sud pourraient encore recevoir jusqu’à 20 centimètres de pluie supplémentaires jusqu’à mardi.

Des secouristes effectuent des recherches lundi après que des maisons se sont effondrées lors d’un glissement de terrain provoqué par de fortes pluies à Yecheon, en Corée du Sud. (Kim Dong-min/Yonhap/Associated Press)

De retour d’un voyage en Europe et en Ukraine, le président sud-coréen Yoon Suk Yeol a tenu une réunion gouvernementale d’urgence. Il a appelé les responsables à désigner les zones les plus durement touchées comme zones sinistrées spéciales pour aider à canaliser davantage d’aide financière et logistique vers les efforts de secours.

Yoon s’est ensuite rendu à Yecheon, où il a été informé des efforts de recherche et de sauvetage.