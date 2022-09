La recherche se poursuit pour la Saskatchewan. suspect poignardé à la suite d’un massacre à la nation crie de James Smith, Weldon

La police continue de rechercher l’un des deux suspects accusés de meurtre en relation avec une attaque à l’arme blanche qui a fait 10 morts et 18 blessés dans la région de la nation crie de James Smith et dans le village voisin de Weldon, en Saskatchewan.

Ces décomptes n’incluent pas les suspects, Damien et Myles Sanderson. Damien Sanderson, 31 ans, a été retrouvé mort lundi avec des blessures qui ne semblaient pas s’être auto-infligées, selon la GRC. Le deuxième suspect et frère de Sanderson, Myles Sanderson, est toujours en fuite lundi soir.

La Nation crie de James Smith est située à environ 60 kilomètres au sud-est de Prince Albert et à environ 25 kilomètres au nord-est de Weldon.

La police de la Saskatchewan, de l’Alberta et du Manitoba recherchait les Sanderson après que les attaques aient déclenché une alerte aux personnes dangereuses dimanche matin.

Myles Sanderson fait face à trois chefs d’accusation de meurtre au premier degré, ainsi que de tentative de meurtre et d’introduction par effraction.

Selon la police, il pourrait avoir été blessé, mais cela n’a pas été confirmé. Il a été soupçonné pour la dernière fois qu’il conduisait un Nissan Rogue noir avec la plaque d’immatriculation 119 MPI dimanche et la police a déclaré que le véhicule avait été signalé à Regina à 11 h 20 HNC le même jour.

Myles Sanderson, à droite, est décrit comme mesurant six pieds et un pouce. Il pèse environ 240 livres et a les cheveux noirs et les yeux bruns. Son frère et deuxième suspect de la série d’attaques au couteau, Damien Sanderson, a été retrouvé mort lundi, a annoncé la GRC. (GRC)

CBC News a confirmé mardi qu’Earl Burns Sr., un ancien combattant, faisait partie des personnes décédées.

La Saskatchewan First Nations Veterans Association a envoyé ses condoléances à la famille Burns après son décès.

La Nation crie de James Smith demande des dons

La Nation crie de James Smith et les communautés sœurs des Premières Nations demandent des dons en nourriture et en argent à la suite des attaques massives au couteau.

Dans une lettre ouverte partagée sur les réseaux sociaux, la Nation crie, aux côtés des chefs et du conseil de la bande Peter Chapman et de la bande Chakastaypasin, a demandé de la nourriture, de l’argent et de la vaisselle et des couverts jetables.

Des enquêteurs en équipement de protection examinent le sol sur une scène de crime à Weldon, en Saskatchewan, dimanche. (Heywood Yu/La Presse canadienne)

Le groupe de communautés des Premières Nations a déclaré l’état d’urgence dimanche midi.

Les dons pour la Nation crie peuvent être remis au gymnase de l’école communautaire Bernard Constant.

Il a demandé que tous les dons monétaires soient donnés sous forme de cartes-cadeaux, de chèques ou d’espèces et que les dons soient enregistrés.