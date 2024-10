La recherche révèle les couleurs vibrantes des sculptures du Parthénon

Des preuves récentes indiquent que les sculptures du Parthénon étaient colorées et présentaient des dessins détaillés avec des figures humaines et des motifs de feuilles de palmier. Cette révélation vient d’une étude publiée dans la revue Antiquity. Les chercheurs ont utilisé une technologie de numérisation avancée pour examiner de près les surfaces des sculptures conservées au British Museum, révélant des traces de peinture et de sculptures.

L’examen a indiqué que les anciens artisans avaient orné les surfaces sculpturales de textures imitant des matériaux spécifiques comme le cuir, la laine et le lin. Ces textures ont ensuite été rehaussées de pigments, notamment une teinte violette et du bleu égyptien. Ce colorant artificiel était largement utilisé dans l’Antiquité pour peindre des motifs complexes sur des tissus en relief.

Couleur dans différents fragments des sculptures du Parthénon

L’inclusion de bleu égyptien a été identifiée dans diverses sections des sculptures, notamment 11 sculptures à fronton et une figure en frise. Il était utilisé pour distinguer des éléments tels que la ceinture de la déesse Iris et les jambes en forme de serpent de Cécrops, soulignant les vagues d’où émergeait Hélios dans son char. L’étude a également révélé des détails remarquables dans la statue de Dioné, mère d’Aphrodite. Là, les chercheurs ont identifié l’image de jambes humaines courant et d’autres figures tissées dans les plis du tissu.

Le analyse il s’est également penché sur les techniques utilisées par les sculpteurs pour fabriquer les statues. Les artistes antiques utilisaient différentes méthodes et outils pour représenter les tissus portés par les dieux de l’Olympe. Ils ont mis en valeur des détails complexes tels que le lin, la laine et le cuir poli.

On croyait auparavant que les sculptures du Parthénon portaient des vêtements relativement sobres pour mettre en valeur les détails finement sculptés. Cependant, il semble que la polychromie de ces statues ait pu être tout aussi complexe. Les nouvelles découvertes indiquent que les marbres étaient à l’origine ornés de peintures complexes et subtiles. Cela en fait l’un des exemples de polychromie les mieux conservés d’Athènes au milieu du Ve siècle avant JC.

Un constat qui a dépassé les attentes

Le Dr Giovanni Verri, qui a dirigé les recherches, a souligné la surprise de découvrir ces traces de peinture puisqu’elles étaient invisibles à l’œil nu. Il a remarqué que cette découverte « dépassait les attentes ». L’enquête a utilisé un processus d’imagerie non invasif appelé luminescence induite par le visible pour détecter des traces de bleu égyptien, un pigment ancien. Ce pigment, lorsqu’il était soumis à la technique de numérisation, émettait une lueur blanche et brillante, révélant les motifs cachés.

Cependant, même avec de nouveaux exemples de peinture désormais présentés, Verry a déclaré qu’une compréhension globale des techniques de peinture des artistes reste insaisissable. Il a souligné qu’il est presque impossible d’imaginer avec précision leur aspect d’origine, car la connaissance des pigments utilisés ne suffit pas pour comprendre l’ensemble du tableau.