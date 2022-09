De Dennis Thompson

Journaliste de la journée de la santé

“Nous avons pu confirmer que les mêmes modulations sous-tendent l’encodage des états de marche – par exemple, les changements entre se tenir debout, marcher, tourner, éviter les obstacles ou monter les escaliers – et les déficits de marche tels que le gel de la démarche”, a déclaré Moraud.

Cette zone cérébrale de forme ovale est impliquée dans la régulation des mouvements, et les données de la chaise montrent qu’elle contrôle le début, la fin et la taille des mouvements des jambes d’une personne, selon une étude publiée le 7 septembre dans Science Médecine translationnelle .

À l’aide d’une chaise robotique équipée de capteurs, une équipe de recherche a établi un lien entre l’activation des muscles des jambes chez les patients atteints de la maladie de Parkinson et une région du cerveau appelée noyau sous-thalamique.

La maladie de Parkinson est une maladie dégénérative du système nerveux qui affecte principalement les fonctions motrices de l’organisme.

Les patients atteints de la maladie de Parkinson ont du mal à réguler la taille et la vitesse de leurs mouvements, selon la Parkinson’s Foundation. Ils ont du mal à démarrer ou à arrêter des mouvements, à enchaîner différents mouvements pour accomplir une tâche comme se lever ou à terminer un mouvement avant de commencer le suivant.

Le noyau sous-thalamique fait partie des ganglions de la base, un réseau de structures cérébrales connues pour contrôler plusieurs aspects du système moteur du corps, a déclaré le Dr James Liao, neurologue à la Cleveland Clinic, qui a examiné les résultats.

“Cette étude est la première à démontrer de manière convaincante que les ganglions de la base contrôlent la vigueur des mouvements des jambes”, a déclaré Liao. “L’importance est que cela relie le dysfonctionnement des ganglions de la base au déficit de la marche traînante de la maladie de Parkinson.”

Pour étudier l’effet de la maladie de Parkinson sur la marche, les chercheurs ont construit une chaise robotisée dans laquelle une personne pouvait soit étendre volontairement sa jambe à partir du genou, soit la chaise pouvait le faire à sa place.

Les chercheurs ont recruté 18 patients atteints de la maladie de Parkinson présentant de graves fluctuations motrices et des problèmes de marche et d’équilibre. Chaque patient a été implanté avec des électrodes qui pourraient suivre les signaux électriques de leur noyau sous-thalamique et également fournir une stimulation cérébrale profonde à cette région du cerveau.