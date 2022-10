La recherche révèle combien de hamburgers sont sans danger pour le climat

Limiter la consommation de viande pourrait aider à maintenir les objectifs de réchauffement climatique de 2030 “à portée de main”, selon le rapport sur l’état de l’action climatique

Ne manger pas plus que l’équivalent de deux hamburgers par semaine contribuera à la lutte contre le changement climatique, selon de nouvelles recherches menées par plusieurs organisations climatiques de premier plan et publiées mercredi.

Le rapport sur l’état de l’action pour le climat 2022 évalue les progrès mondiaux sur 40 indicateurs considérés comme particulièrement importants pour maintenir les objectifs climatiques de l’Accord de Paris pour 2030 “à portée de main.” L’un des facteurs est formulé comme “Réduire la consommation quotidienne de viande de ruminants par habitant à 79 kilocalories dans les régions à forte consommation.”

Selon le journal, “passer à des régimes alimentaires plus sains et plus durables” doit quintupler, avec une consommation de viande réduite »à environ deux hamburgers par semaine à travers les Amériques, l’Europe et l’Océanie.

On pense généralement que l’agriculture animale contribue au réchauffement climatique en raison des émissions du bétail, de la destruction des habitats et de la génération de gaz à effet de serre.

L’Accord de Paris de 2015, signé par près de 200 pays, oblige les pays à réduire de moitié leurs émissions d’ici 2030 afin de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C et ainsi réduire les effets du changement climatique.

Le rapport note qu’entre 2015 et 2019, la consommation de viande de bœuf, d’agneau et de chèvre à travers “régions très consommatrices” avait diminué de 1,5 %, atteignant 91 kilocalories par habitant et par jour en 2019. Cependant, la vitesse de déclin est bien trop lente pour atteindre l’objectif de 2030, indique le document.

Pour éviter le “des impacts climatiques de plus en plus dangereux et, dans certains cas, irréversibles”, le processus d’élimination progressive du charbon, selon le rapport, devrait également être multiplié par six, tandis que la diminution des taux annuels de déforestation devrait se produire 2,5 fois plus rapidement et l’expansion des transports publics devrait être six fois plus rapide.

Investissements dans le financement climatique mondial “besoin de croître plus de 10 fois plus vite,” selon le rapport, d’environ 460 milliards de dollars chaque année au cours de cette décennie.

Parmi les signes encourageants, le rapport énumère l’augmentation de l’utilisation de sources d’énergie sans carbone et la transition rapide vers les véhicules électriques.

Selon Andrew Steer, le directeur du Bezos Earth Fund, qui a participé à la recherche avec le World Resources Institute et Climate Action Tracker, le rapport devrait évoquer deux émotions :

“Premièrement, un sentiment de honte et de colère que nous ne respections pas nos engagements à agir. Deuxièmement, un sentiment d’espoir et la possibilité qu’un véritable changement soit à portée de main et puisse conduire à une économie plus saine, à des citoyens en meilleure santé et à une société plus saine.

Les auteurs du rapport estiment qu’il sera “un manuel inestimable” pour la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, qui se tiendra en novembre en Égypte, ainsi que pour les gouvernements, la société civile et les entreprises.