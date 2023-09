La recherche relie les virus du rhume à des caillots sanguins potentiellement mortels

Des recherches récentes suggèrent qu’un groupe de virus du rhume pourrait provoquer une maladie de la coagulation sanguine potentiellement mortelle, bien que rare. Une équipe de scientifiques aux États-Unis et au Canada a récemment trouvé des preuves reliant les virus à deux cas de cette maladie, chez un enfant et un adulte. À ce stade, cependant, beaucoup de choses restent inconnues sur ce lien, y compris le risque réel de cette complication suite à une infection.

Il y a quelque temps, des médecins de la faculté de médecine de l’Université de Caroline du Nord ont été confrontés à un cas particulier. Un garçon de cinq ans avait été hospitalisé avec un caillot sanguin dangereux dans les sinus veineux du cerveau et un nombre extrêmement faible de plaquettes dans son sang, les plaquettes étant de petits fragments de cellules qui aident à arrêter le saignement en formant des caillots. À première vue, le garçon semblait présenter les signes classiques d’un trouble du facteur antiplaquettaire 4 (PF4), une maladie provoquée par des anticorps attaquant la protéine PF4 produite par les plaquettes. Mais le patient n’a pas été exposé à des déclencheurs connus de ces troubles, tels que l’héparine, un médicament anticoagulant. Les tests semblent toujours étayer le diagnostic. UMalheureusement, le garçon a succombé à sa maladie.

Juste avant l’hospitalisation de l’enfant, on lui avait diagnostiqué une infection à adénovirus, qui provoque généralement maladie respiratoire et/ou gastro-intestinale légère. Ses médecins savaient également qu’un autre trouble lié aux anti-PF4 avait été récemment découvert :un complication très rare causée par certains vaccins contre le covid-19 qui utilisaient un adénovirus castré comme agent d’administration (aux États-Unis, cela inclut uniquement le vaccin Johnson & Johnson, qui a connu peu de succès et n’est plus disponible). Les médecins ont contacté d’autres experts dans le domaine, se demandant si quelqu’un d’autre avait déjà lié l’infection à adénovirus elle-même à cette complication, mais n’ont rien trouvé. Mais comme par hasard, ils furent rapidement contactés par un médecin (et un ancien élève de l’UNC).) en Virginie qui traitait un adulte ayant des problèmes similaires.

L’adulte, une femme de 58 ans, avait développé de multiples caillots sanguins, un faible taux de plaquettes sanguines et plusieurs problèmes de santé liés aux caillots, notamment un accident vasculaire cérébral et une crise cardiaque. Comme le garçon, elle avait contracté un adénovirus quelques jours avant le début des problèmes et elle n’avait été exposée à aucun autre déclencheur connu d’un trouble anti-PF4. Test du garçon et le sang de la femme a ensuite confirmé la présence d’anticorps anti-PF4, des anticorps qui ressemblaient beaucoup aux anticorps observés dans les cas de troubles de la coagulation observés chez les personnes blessées par le vaccin.

Le travail de l’équipe, publié le mois dernier dans le New England Journal of Medicine, fournit des preuves claires d’un trouble anti-PF4 récemment découvert, disent les auteurs, étroitement lié à l’infection à adénovirus.

« Ce trouble associé à l’adénovirus est désormais l’un des quatre troubles anti-PF4 reconnus », a déclaré l’auteur de l’étude Stephan Moll, professeur de médecine à la division d’hématologie de l’UNC, dans une étude. déclaration de l’université.

Comme d’autres troubles anti-PF4, cette maladie est presque certainement rare, même si sa rareté est encore inconnue. D’autres questions clés concernent la question de savoir si d’autres virus peuvent provoquer cette complication et comment cela se produit exactement. Les auteurs notent que faire des recherches ailleurs a montré que PF4 peut parfois se lier aux adénovirus, ce qui pourrait constituer un facteur crucial.

D’autres études seront nécessaires pour mieux comprendre ce lien, même si l’équipe estime que leurs recherches peuvent déjà aider les médecins qui rencontrer ces cas à l’avenir.

« Nous espérons que nos résultats conduiront à un diagnostic plus précoce, à un traitement approprié et optimisé et à de meilleurs résultats chez les patients qui développent ce trouble potentiellement mortel », a déclaré Moll.