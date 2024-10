La recherche occidentale est proche d’un long traitement contre le COVID-19

Des chercheurs de l’Université Western ont commencé à étendre deux nouveaux projets à l’échelle mondiale, qui aideront à trouver un traitement pour toute personne présentant des symptômes continus de la COVID-19, également connus sous le nom de COVID longue.

« Il y a quelques années, nous avons entrepris des études au cours desquelles nous avons effectué des analyses de sang et recherché des changements dans le corps. Nous avons pu trouver des changements chroniques associés à un long COVID. » déclare le professeur pédiatre occidental, médecin du LHSC et responsable du projet de recherche, le Dr Doug Fraser.

« Nous sommes soutenus par la Schmidt Initiative for Long COVID, qui est financée par Eric et Wendy Schmidt et leur Fondation familiale. »

« Après notre premier travail, ils nous ont contactés et nous ont demandé si nous pouvions nous impliquer avec eux dans certains projets COVID. Nous avons dit oui et après avoir vu quelles étaient nos capacités, ils nous ont demandé de diriger les études cliniques dans le monde entier.

Les deux projets présentent la première recherche multicontinentale réalisée sur le long COVID, avec des sites d’étude non seulement en Amérique du Nord, mais également en Amérique du Sud et en Afrique.

« La maladie se manifeste différemment selon l’endroit où l’on se trouve. Selon les infections ou les vaccinations antérieures que vous avez reçues, votre système immunitaire est légèrement différent. Il existe également toutes sortes d’aspects géopolitiques dans le monde qui contribuent à la pauvreté ou au manque de soins de santé dans certaines régions.

Même si le Dr Fraser et son équipe mènent le deuxième projet à l’extérieur du Canada, ils veillent à ce que Londres reste prise en charge.

«Nous avons de longues cliniques COVID à l’hôpital St. Joe qui durent, je pense, deux demi-journées par semaine. Et ils sont très demandés par les personnes qui ont eu le COVID-19 et qui luttent contre ces symptômes chroniques.

Le premier projet réalisé est en train de se terminer, mais la recherche consistait à rassembler des groupes de personnes atteintes de COVID long et partageant les mêmes symptômes, et à comprendre pourquoi certaines d’entre elles sont plus vulnérables à la maladie.

Le deuxième projet que l’équipe de recherche va bientôt démarrer consistera à trouver un médicament existant qui peut être transformé en un traitement efficace. L’un de leurs principaux objectifs est désormais de proposer des interventions médicamenteuses à faible coût à l’échelle mondiale.