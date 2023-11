La recherche montre si l’aspirine peut aider à réduire le risque de diabète

Une nouvelle étude a examiné si la prise d’aspirine à faible dose réduisait le risque de diabète de type 2 chez les personnes âgées. LeShan Reid, de Cockeysville, s’est rendue au Mercy Medical Center il y a quelques mois, lorsqu’elle a su que quelque chose n’allait pas avec sa santé. Mon diabète était hors de contrôle ; on appelle ça un diabète incontrôlé. C’est donc principalement pour cela que je suis venu”, a déclaré Reid. “(J’avais) une fatigue générale, peut-être une urine excessive, ce genre de choses.” Après avoir subi un examen complet avec l’infirmière praticienne familiale Jenepher Piper, la routine quotidienne de Reid comprend désormais de l’aspirine. L’aspirine pourrait-elle réellement aider à réduire le risque de diabète de type 2 ? Piper a parlé à 11 News d’une étude récente sur des adultes de 65 ans et plus. “Les chercheurs souhaitaient confirmer que l’aspirine avait un impact bénéfique sur la réduction du diabète de type 2 et, par conséquent, de l’incidence des maladies cardiovasculaires chez les personnes âgées”, a déclaré Piper. Piper ont déclaré que les patients plus âgés de l’étude ne souffraient pas de diabète ni de maladies cardiovasculaires. diabète”, a déclaré Piper. Mais Piper a déclaré qu’une étude sœur a en fait montré que le même groupe de personnes présentait un risque accru de saignement de 38% et aucun bénéfice accru pour la prévention des maladies cardiovasculaires. Même si Reid n’appartient pas à la catégorie d’âge étudiée, Piper a déclaré que l’ajout de l’aspirine à sa routine avait été bénéfique. “Ses chiffres sont excellents et, espérons-le, cela se traduira par une longévité et un risque moindre de maladie cardiovasculaire”, a déclaré Piper. Dans l’ensemble, c’est un autre pas dans la bonne direction pour la santé globale de Reid. “Le plan maintenant est simplement de mieux manger et de faire plus d’exercice. Je vais essayer de m’entraîner”, a déclaré Reid. Bien que l’étude soit intéressante, Piper a déclaré que des recherches supplémentaires étaient nécessaires avant que les médecins ne commencent à prescrire de l’aspirine pour aider à prévenir le diabète.

Une nouvelle étude a examiné si la prise d’aspirine à faible dose réduisait le risque de diabète de type 2 chez les personnes âgées. LeShan Reid, de Cockeysville, s’est rendue au Mercy Medical Center il y a quelques mois, lorsqu’elle a su que quelque chose n’allait pas avec sa santé. “Mon diabète était hors de contrôle; on appelle ça un diabète incontrôlé. C’est donc principalement pour cela que je suis venu”, a déclaré Reid. “(J’avais) une fatigue générale, peut-être une urine excessive, ce genre de choses.” Après avoir subi un bilan complet avec l’infirmière praticienne familiale Jenepher Piper, la routine quotidienne de Reid comprend désormais de l’aspirine. Alors, l’aspirine pourrait-elle réellement aider à réduire le risque de diabète de type 2 ? Piper a parlé à 11 News d’une étude récente sur les adultes de 65 ans et plus. “Les chercheurs souhaitaient confirmer que l’aspirine avait un impact bénéfique sur la réduction du diabète de type 2 et, par conséquent, de l’incidence des maladies cardiovasculaires chez les personnes âgées”, a déclaré Piper. Piper a déclaré que les patients plus âgés de l’étude ne souffraient ni de diabète ni de maladies cardiovasculaires. “Ils ont découvert que ceux qui prenaient 100 mg d’aspirine par jour, ce qui est un peu plus élevé que notre aspirine standard pour bébé, présentaient une réduction de 15 % du risque de développer un diabète de type 2”, a déclaré Piper. Mais Piper a déclaré qu’une autre étude montrait en réalité que le même groupe de personnes présentait un risque accru de saignement de 38% et aucun bénéfice accru en matière de prévention des maladies cardiovasculaires. Même si Reid n’appartient pas à la catégorie d’âge étudiée, Piper a déclaré que l’ajout d’aspirine à sa routine avait été bénéfique. “Ses chiffres sont excellents et, espérons-le, cela se traduira par une longévité et un risque moindre de maladies cardiovasculaires”, a déclaré Piper. Dans l’ensemble, c’est un autre pas dans la bonne direction pour la santé globale de Reid. “Le plan maintenant est simplement de mieux manger et de faire plus d’exercice. Je vais essayer de m’entraîner”, a déclaré Reid. Bien que l’étude soit intéressante, Piper a déclaré que des recherches supplémentaires étaient nécessaires avant que les médecins ne commencent à prescrire de l’aspirine pour aider à prévenir le diabète.