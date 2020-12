Les chercheurs ont averti que les gens devraient éviter de parler dans les restaurants car ils ont conclu que coronavirus peut être expédié à plus de 6 pieds. Il est recommandé de placer un «pare-vent» entre les clients dans des emplacements intérieurs ou de laisser les clients s’asseoir dans des pièces séparées pour éviter le risque de propagation de l’infection. Plus tôt cette année, les recommandations ont été formulées après une étude d’un groupe de cas dans un restaurant de Jeonju, en Corée du Sud.

Après avoir examiné les images de la caméra, les entretiens de suivi des contacts et les données de localisation des téléphones portables, il a été conclu qu’un patient était infecté à une distance de 6,5 mètres, bien qu’il ait été exposé pendant seulement cinq minutes. Un autre patient a été infecté à une distance de 4,8 mètres après seulement 15 minutes d’exposition et aucun n’a eu de contact direct ou indirect avec le cas d’origine. Cependant, de nombreux autres clients du même restaurant n’ont pas été infectés, bien qu’ils soient plus proches de la source.

Le flux d’air créé par les climatiseurs montés au plafond a également été mesuré par les chercheurs dans le cadre d’une étude visant à comprendre comment le virus peut s’être propagé sur une longue distance.

Actuellement, les experts recommandent que la distance sociale nécessite au moins un à deux mètres pour éviter le contact avec des gouttelettes respiratoires transmises par les éternuements, la toux et la parole.

Dans les cas coréens, les scientifiques ont conclu que les gouttes pouvaient avoir été transportées sur de plus longues distances car le restaurant était équipé de climatiseurs de type plafond.

Les auteurs de l’étude dans le Journal of Korean Medical Science ont déclaré: « Le transfert de gouttelettes peut se produire à une distance de plus de deux mètres s’il y a un flux d’air direct d’une personne infectée », rapports L’indépendant.

« C’est pourquoi des directives mises à jour sur la prévention, la détection des contacts et la quarantaine sont en avance COVID-19[feminine sont nécessaires pour lutter contre cette maladie hautement contagieuse », a-t-il ajouté.

Les chercheurs recommandent également que les tables des restaurants et cafétérias intérieurs soient séparées par des cloisons ou espacées de plus de deux mètres.

«De plus, les masques d’intérieur, tels que les restaurants, ne devraient être enlevés que pendant les repas et portés avant et après les repas, tout en évitant les conversations pendant les repas et les conversations bruyantes ou les cris», ajoutent-ils.