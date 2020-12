La FEMA a demandé l’enquête à la suite d’un rapport interne qui a révélé que l’ancien chef du bureau du personnel de l’agence avait des relations sexuelles inappropriées avec ses subordonnés et a créé un environnement de travail «toxique», notamment en accordant un traitement préférentiel à ses frères de fraternité.

Le fonctionnaire a démissionné de la FEMA et l’agence a pris des mesures pour répondre aux allégations, notamment en créant une agence à responsabilité professionnelle et en exigeant que les près de 20 000 employés suivent une formation anti-harcèlement.

L’administrateur de la FEMA, Pete Gaynor, a déclaré que l’agence prendrait des mesures supplémentaires dans les mois à venir.

« Alors que les données de cette enquête sont plus d’un an et demi derrière nous, ces résultats sont alarmants et tout simplement inacceptables », a déclaré Gaynor dans un communiqué publié lorsque les données de l’enquête RAND ont été publiées.

Dans une déclaration, l’agence a décrit une série de mesures qu’elle a prises pour résoudre les problèmes soulevés dans le rapport interne de 2018, y compris la réalisation d’un audit des décisions d’embauche sous l’ancien chef du personnel. et de charger son Bureau de l’égalité des droits de remédier à un arriéré d’affaires.

La FEMA a également développé un plan d’action pour l’amélioration de la culture dans le but de garantir que les employés se sentent «valorisés» et puissent remplir la mission au mieux de leurs capacités sans crainte et dans un environnement exempt d’intimidation et d’inconduite. ‘

Le rapport comprenait les réponses de près de 9000 employés de l’agence qui supervise la réponse américaine aux catastrophes naturelles et a géré un pont aérien pour apporter des fournitures massives de matériel médical et d’équipement de protection aux premiers stades de la pandémie COVID-19. chercher.

L’enquête a révélé que 20% des employés de la FEMA ont signalé des cas de harcèlement et de discrimination sexuelle. Un peu plus de 18% ont signalé des violations fondées sur la race ou l’appartenance ethnique.

Peu de gens se sentaient à l’aise pour signaler les violations, les employés affirmant qu’ils pensaient que leur plainte resterait ignorée ou ferait l’objet de représailles.

Il existe peu d’études publiques sur la discrimination des travailleurs avec des données comparables, il est donc difficile de comparer les résultats de la FEMA avec d’autres organisations. RAND a mené une enquête similaire au ministère de la Défense, mais cette population est plus masculine et plus jeune.

Cette enquête précédente a révélé que 24% des femmes dans l’armée ont été victimes de harcèlement sexuel, un peu plus que ce qui a été constaté chez les femmes de la FEMA.

Les résultats sont également conformes à un sondage Edison Research 2018 qui a révélé que 21% des Américains ont déclaré avoir été victimes de harcèlement sexuel sur le lieu de travail, dont 27% de femmes et 14% d’hommes.

Coreen Farris, auteur principal du rapport RAND sur la FEMA, a déclaré que les résultats fourniront une base pour une étude de suivi prévue pour ce printemps. «Changer la culture organisationnelle et le climat n’est pas une tâche facile, mais une partie essentielle consiste à mesurer le problème», a-t-elle déclaré.

La FEMA a appelé à une enquête après que les allégations contre l’ancien chef de cabinet aient conduit à une enquête interne qui a révélé des problèmes de système à l’agence. L’ancien responsable, Corey Coleman, a démissionné en juin 2018 alors que l’enquête était en cours.