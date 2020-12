L’un des squelettes de Néandertal les plus complets et les mieux conservés jamais découverts, les os fossilisés de l’homme d’Altamura ont été cachés au fond d’un gouffre près d’Altamura, une ville du sud de l’Italie.

Selon un rapport dans CNN, qui est le lieu où l’homme préhistorique est tombé et s’est affamé il y a plus de 130 000 ans.

Le rapport ajoute que les spéléologues ont découvert pour la première fois le crâne, recouvert de dépôts de calcaire, en 1993, et l’emplacement inaccessible du squelette, logé dans une petite chambre au fond du système de grottes karstiques, a rendu les recherches extrêmement difficiles.

Parlant des os, Jacopo Moggi-Cecchi, professeur au département de biologie de l’Université de Florence, a déclaré qu’une corde avait été utilisée pour abattre Jacopo avec ses collègues. Le professeur a ajouté que l’individu devait être tombé dans un puits et ne pas avoir vu le trou dans le sol. Selon Jacopo, il s’est assis là et est mort.

Jacopo a ajouté que le puits d’origine dans lequel il est tombé n’est plus là et est rempli de sédiments.

Les chercheurs ont maintenant souligné que la santé dentaire de l’homme d’Altamura était mauvaise, avec plaque, perte de dents et probablement une maladie des gencives.

Selon un rapport du Courrier quotidien, les chercheurs ont pris des photos de la mâchoire fossilisée du patient, ainsi que des images vidéoscopiques et des radiographies in situ, et ont conclu que l’homme d’Altamura était un adulte au moment de sa mort et qu’il deux de ses dents.

Le professeur Jacopo a expliqué que la perte de dents est intéressante car certaines des racines des dents de l’homme d’Altamura montrent des signes d’exposition, suggérant qu’il a peut-être souffert d’une maladie des gencives.

Selon le rapport, Des analyses antérieures ont également montré que l’usure des restes indiquait qu’il avait des dents en dents de scie qu’il utilisait comme «troisième main» pour tenir la viande.

Les résultats de l’étude sont publiés dans la revue PLOS ONE.