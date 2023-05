La recherche IA de Google pourrait signifier des changements radicaux pour votre expérience Internet

L’avenir de la recherche Google est une grande boîte verte.

C’est exactement ce que Google a montré ce mois-ci à Google I/O, la conférence annuelle des développeurs de l’entreprise. Le thème pour 2023 était l’IA, un terme mentionné plus de 140 fois lors de la présentation de deux heures. Google a dévoilé des produits d’intelligence artificielle qui seront effectivement rendus publics, une volte-face pour le géant de l’Internet inquiet en réponse à une concurrence croissante.

À la fin de l’année dernière, OpenAI a lancé ChatGPT pour une adulation quasi universelle. Tout à coup, tout le monde a eu accès à un moteur d’IA génératif qui pouvait apparemment répondre à n’importe quelle question avec une nouvelle réponse. Il est alimenté par un grand modèle de langage, ou LLM, qui lui permet essentiellement d’agir comme « saisie semi-automatique sur les stéroïdes« , en utilisant des quantités massives de données textuelles pour déterminer quel devrait être le prochain meilleur mot.

La puissance et la simplicité de ChatGPT l’ont aidé à devenir le plate-forme Web grand public à la croissance la plus rapide de tous les temps. Cela a incité Microsoft à augmenter son investissement dans OpenAI et à intégrer la technologie de ChatGPT directement dans la recherche Bing plus tôt cette année, une décision qui a aidé l’entreprise à voir un 16% d’augmentation du trafic. La veille du lancement de Bing AI par Microsoft, Google a annoncé son propre moteur d’IA générative, Bard, bien qu’il ait raté le lancement et perdu 100 milliards de dollars en valeur boursière dans le processus. Le titre a depuis rebondi à son plus haut niveau jusqu’à présent cette année.

À bien des égards, Google I/O était un référendum sur l’entrée bancale de l’entreprise dans l’IA grand public et un message clair aux sceptiques (et aux investisseurs) qu’elle est prête à prendre des mesures radicales pour rester à la pointe de la recherche sur Internet, même si cela signifie bouleverser son produit phare. La recherche Google est depuis longtemps le moteur de la façon dont nous recherchons tous des informations sur les produits, trouvons les dernières nouvelles et interagissons autrement avec Internet, et pour combien d’entreprises gagnent de l’argent.

Le nouveau Expérience générative de recherche, ou SGE, est une version expérimentale de la recherche qui ne priorise pas les 10 liens bleus qui ont défini Google au cours du dernier quart de siècle. Au lieu de cela, toute requête, quelle que soit sa spécificité, reçoit une réponse dans une boîte verte qui pousse comme un champignon qui s’agrandit à mesure qu’elle remplit l’écran avec la réponse d’une personne.

« Maintenant, la recherche fait le gros du travail pour vous », a déclaré Cathy Edwards, vice-présidente de l’ingénierie chez Google, lors d’I/O. Elle a déclaré que dans la recherche que nous connaissons aujourd’hui, les requêtes complexes doivent être décomposées en questions plus petites où vous, l’utilisateur, devez passer au crible les informations vous-même et formuler la réponse dans votre tête. SGE peut faire tout cela automatiquement, vous permettant même de poser des questions de suivi.

Google Search Generative Experience est une version expérimentale de Search qui intègre des résultats générés par l’IA, similaires à Bing et ChatGPT. Crumpe

Dans le même temps, cela signifie également ne pas avoir à visiter plusieurs sites – les clics sur lesquels les pages Web reposent, bouleversant potentiellement le modèle commercial d’Internet axé sur la publicité.

Google est de loin le plus grand acteur de la recherche en ligne, avec 93% de part de marché, selon Statcounter. Les moteurs de recherche en ligne sont également les principaux moteurs de trafic pour les sites Web, avec 68 % des expériences en ligne commençant par un moteur de recherche, selon un rapport de 2019 de Recherche Brightedge. La domination de Google dans la recherche à un moment donné l’a aidé à voir un valorisation de 2 000 milliards de dollars.

Avec SGE, Google propulse potentiellement les internautes et les entreprises dans un nouvel avenir, qui nécessitera de repenser la façon dont des informations de qualité peuvent continuer à s’infiltrer tout en incitant les gens à créer du contenu précieux pour alimenter sa machine d’IA.

Étant donné que les inscriptions à SGE viennent de commencer, il n’y a pas encore de données à partager concernant l’expérience utilisateur. Microsoft, cependant, a recueilli des commentaires sur Bing AI au cours des trois derniers mois et pourrait fournir un aperçu de la façon dont les consommateurs peuvent réagir avec les recherches Google basées sur l’IA.

« Les commentaires sur les réponses générées par le nouveau Bing ont été pour la plupart positifs, 71 % de ceux en avant-première donnant un coup de pouce aux réponses alimentées par l’IA, a déclaré un porte-parole de Microsoft. « Nous constatons un engagement sain sur la fonction de chat. , avec de multiples questions posées au cours d’une session pour découvrir de nouvelles informations. »

On ne sait pas comment les reportages générés par l’IA filtreront dans les résultats de l’IA de Google ou de Bing. Déjà, des publications, dont CNET, expérimentent des articles écrits par l’IA. Malheureusement, l’IA elle-même n’est pas toujours précise et peut avoir « hallucinations« , où il dit avec confiance que quelque chose est correct alors que ce n’est pas le cas.

Si le problème des hallucinations est finalement résolu, l’IA générative dans la recherche pourrait être plus rapide et finalement meilleure pour les consommateurs. Mais on ne sait toujours pas comment cela pourrait affecter l’industrie de l’édition numérique, surtout si les gens renoncent à cliquer en masse sur les liens.

« Alors que nous expérimentons de nouvelles fonctionnalités alimentées par LLM dans la recherche, nous continuerons à donner la priorité aux approches qui envoient un trafic précieux à un large éventail de créateurs et soutiennent un Web sain et ouvert », a déclaré un porte-parole de Google. Bien qu’il soit vrai que Google établit des liens vers des sources bien en vue dans SGE, il n’est pas certain que SGE se traduira par un trafic accru ou de meilleure qualité pour les sites.

Microsoft n’a répondu à aucune question concernant le trafic vers les sources lors de l’utilisation de la recherche AI. Google a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de partager la rémunération des éditeurs, mais qu’il « continuerait à travailler avec l’écosystème au sens large ».

« Je pense [generative AI] va faire baisser la quantité de trafic sortant parce que c’est le but », a déclaré Monica Ho, directrice du marketing chez SOCi, une société de marketing numérique. Cependant, elle postule que le trafic entrant pour les sites pourrait être de meilleure qualité, car les gens recherchent des informations spécifiques plutôt que de rebondir entre les sites.

Si Google devient peu fiable pour le trafic, il n’y aura peut-être pas d’alternatives viables. Les plateformes de médias sociaux telles que Facebook se sont avérées partenaires peu fiables pour les publications, déclassement des nouvelles sur un coup de tête, selon Rasmus Kleis Nielsen, directeur de l’Institut Reuters pour l’étude du journalisme et professeur de communication politique à l’Université d’Oxford. Il a ajouté que des plateformes comme Instagram ou TikTok « génèrent relativement peu de références et ne proposent pas vraiment de liens comme le font la recherche et les réseaux sociaux ».

À l’heure actuelle, les moteurs de recherche « explorent » les sites Web quotidiennement pour glaner de nouvelles informations et les indexer dans les résultats. Les sites Web permettent aux moteurs d’explorer gratuitement en raison de la conversion du trafic. Mais si la recherche par IA conduit à moins de clics, l’économie de la recherche peut nécessiter une toute nouvelle réflexion.

« Je m’attends à ce que le contenu original soit placé derrière des murs payants et oblige les modèles LLM à payer pour le lire », a déclaré Don White, PDG de Satisfi Labs, une société d’IA conversationnelle. Dans un « modèle de rémunération de style Spotify », White voit un avenir où les sites sont payés à la vue.

En fin de compte, Google devra probablement trouver un moyen pour que les revenus atteignent les créateurs et les publications afin qu’il y ait toujours une incitation à créer un contenu de qualité.

« Des données de qualité doivent alimenter le moteur, et Google ne crée pas tout son propre contenu original unique et authentique », a déclaré Ho. « Cela doit venir des créateurs. Ils savent qu’ils vont devoir alimenter ce moteur d’une manière ou d’une autre et faire en sorte que le contenu continue à arriver. »

Note des éditeurs : CNET utilise un moteur d’IA pour créer des explications sur les finances personnelles qui sont éditées et vérifiées par nos éditeurs. Pour en savoir plus, voir ce post.