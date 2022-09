La recherche Google obtient un look TikTok en mettant en lumière une vidéo courte

L’application de recherche de Google commencera à promouvoir et à lire automatiquement des vidéos courtes dans les mois à venir, donnant une saveur TikTok à l’un des outils les plus utilisés de Google. La société a présenté la technologie mercredi lors de son Rechercher sur 2022 événement, une vitrine des nouvelles fonctionnalités à venir pour la recherche et Maps.

Avec la mise à jour, Google vise à intégrer davantage de vidéos et d’images dans les résultats de recherche, donnant à la réponse de Google un aspect plus riche. Google tire les résultats à partir d’un mélange de sourcesa déclaré la société dans un article de blog.

Par exemple, les résultats de recherche pour une destination telle que Oaxaca, au Mexique, afficheront un plus large éventail d’informations que Google juge pertinentes, telles que la durée d’un vol, la météo ou des informations de Wikipedia sur les destinations populaires. En faisant défiler vers le bas, les utilisateurs peuvent voir des photos de marchés locaux et des vidéos que les gens ont téléchargées, donnant une idée de ce à quoi ressemblent les rues d’Oaxaca.

Le changement poursuit l’expansion de Google au-delà de la simple affichage de texte lié à certains sites Web. L’imagerie et d’autres éléments peuvent fournir des informations utiles, mais cette approche signifie également que les utilisateurs n’appuieront pas ou ne cliqueront pas au-delà des résultats de recherche vers des sources d’informations potentielles telles que Wikipédia, des sites de voyage ou TikTok. Cela a longtemps été un point de discorde pour les sites Web qui s’appuient sur les recherches Google comme source de trafic.

Le changement dans la recherche intervient alors que la société s’attaque à la concurrence du site de vidéos abrégées TikTok. L’application chinoise est devenue un moteur de recherche en soi, avec les jeunes téléspectateurs sautent sur TikTok pour vérifier des vidéos rapides sur des sujets tels que les restaurants et les destinations de voyage. En 2021, TikTok aussi déchu Google comme site Web le plus populaire de l’année. Google a lancé YouTube Shorts en 2020 pour affronter TikTok, et il a également lancé un programme compétitif pour payer les partenairespour essayer d’attirer les créateurs.

Toujours lors de son événement Search On 2022, Google a dévoilé de nouvelles fonctionnalités pour Lens, un moyen de rechercher des informations avec une photo ou l’appareil photo d’un téléphone.

Le géant de la recherche rend Lens plus puissant en permettant aux gens de tenir leur téléphone et de voir des informations sur leur environnement en temps réel, a déclaré Google. Par exemple, si les gens sont à Paris, ils peuvent tenir leur appareil photo en regardant dans une rue et voir quels types de restaurants sont en bas de la rue ou s’il y a un guichet automatique, le tout dans une couche de réalité augmentée.

La nourriture devient également une priorité dans la recherche, avec Google facilitant la recherche de types d’aliments spécifiques ou la recherche de restaurants qui correspondent à une certaine ambiance. La vue immersive dans Maps peut également afficher des vues 3D d’une zone et donner aux gens une visite de l’intérieur de ce qu’est un restaurant à l’intérieur.