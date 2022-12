La recherche Google indienne sur les mathématiques s’est poursuivie en 2022

La phobie des mathématiques est réelle et les Indiens le prouvent une fois de plus. Vous connaissez le sentiment lorsque vous résolvez un problème de mathématiques pour peut-être un examen et que vous commencez à deviner chaque chose que vous savez ? Est-ce que deux plus deux quatre ? Devriez-vous vérifier les tables pour 7 ? Pourriez-vous être certain à cent pour cent que sept multiplié par sept donne quarante-neuf ? L’une des choses de base que nous apprenons en mathématiques élémentaires est la racine carrée de 4. Oui, c’est 2. Nous l’avons cherchée sur Google. Il s’avère que beaucoup d’Indiens ont fait de même tout au long de 2022.

Le rapport Year in Search de Google pour 2022 révèle que la chasse à la racine carrée de 4 figurait parmi les cinq principales questions « Qu’est-ce que » recherchées par les Indiens. Les quatre choses qui la précèdent sur la liste sont Agneepath Scheme, NATO, NFT et PFI.

Personne ne devrait reprocher à quiconque de ne pas connaître la réponse à “quelle est la racine carrée de 4”. Grandir est difficile, la vie est difficile et les leçons apprises à l’école sont facilement oubliables.

L’année dernière également, un problème mathématique figurait parmi les principales recherches Google, même s’il était légèrement supérieur à l’actuel en termes de difficulté. “Quel est le factoriel de cent” était n°2 des recherches les plus fréquentes en Inde en 2021. Le terme de recherche a culminé entre le 30 mai et le 5 juin 2021, lorsque les questions sur la réponse ont explosé.

Alors, quelle est la réponse à ‘Quel est le factoriel de cent ?’

Pour cela, vous devez d’abord savoir ce qu’est un factoriel. Selon la définition de Britannica “factoriel, en mathématiques, le produit de tous les entiers positifs inférieurs ou égaux à un entier positif donné et désigné par cet entier et un point d’exclamation.” Pour le mettre en chiffres, si nous essayions de trouver le factoriel pour 5, il s’écrirait 5 !

Quelle serait la réponse ? 5 ! = 1x2x3x4x5 ou 120.

Pareil, pour 6 ! ce serait 1x2x3x4x5x6 ou 720.

Quelle est donc la factorielle de 100 ?

We can calculate it by 1x2x3x4x5x6x7… all the way to 100. The long answer is: 93326215443944152681699238856266700490715968264381621468592963895217599993229915608941463976156518286253697920827223758251185210916864000000000000000000000000.

La réponse courte, et la réponse la plus facile à définir, est 9.3326215443944E+157 (environ.)

