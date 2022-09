La recherche Google ajoute des “vibes”, des “vues immersives” pour certains emplacements

Google lance une nouvelle fonctionnalité “vibe” qui permet aux utilisateurs d’afficher les activités, la météo et les caractéristiques d’un lieu particulier un jour donné.

Google affirme désormais disposer de suffisamment de données locales pour prédire les “ambiances” d’un quartier dans les résultats de recherche.

La société lance des « vues immersives » et des « ambiances » pour certains emplacements, ajoutant plus de détails sous forme visuelle afin que les utilisateurs puissent explorer les emplacements avant leur visite, a déclaré Google lors de son troisième rapport annuel. Rechercher sur événement mercredi.

Les dernières mises à jour surviennent alors que la société essaie d’inciter les utilisateurs à passer plus de temps sur ses pages de résultats de recherche, plutôt que de sauter sur d’autres sites. Cela fait partie de la façon dont Google intègre plus étroitement les données cartographiques en repensant ses fonctionnalités de recherche pour aller au-delà du texte et des images. La publicité sur le Réseau de Recherche reste l’une des principales sources de revenus publicitaires de l’entreprise, qui a totalisé 56,3 milliards de dollars au dernier trimestre.

Pour les recherches sur les villes, la société a annoncé mercredi qu’elle ajoutait davantage d’options de résultats de recherche, notamment la prononciation, l’histoire, les plages et la culture. Les utilisateurs peuvent voir des histoires visuelles et de courtes vidéos de personnes qui ont visité la ville, ainsi que des conseils sur l’exploration et les choses à faire, a annoncé mercredi la société.

Pour “vibrations,” Les dirigeants de Google ont déclaré que les utilisateurs pourront bientôt zoomer sur un quartier et un restaurant pour “avoir une idée de ce à quoi cela pourrait ressembler”. sur les données de Google au niveau de la foule de cette entreprise, et sur le temps qu’il peut faire le jour où ils prévoient d’arriver.

“Vous pouvez rapidement savoir si un quartier est artistique ou a une scène gastronomique passionnante afin que vous puissiez prendre une décision éclairée sur la façon de passer votre temps”, a déclaré la société.

Les fonctionnalités combinent l’intelligence artificielle avec les données locales des utilisateurs de Google Maps qui ajoutent plus de 20 millions de “contributions”, y compris des critiques, des photos et des vidéos, a indiqué la société. Il sera déployé dans le monde entier sur Android et iOS dans les mois à venir.

Google a également lancé le monde réel vues aériennes de repères mondiaux. Pour commencer, il aura des vues aériennes “photoréalistes” de 250 points de repère et sera lancé à Los Angeles, Londres, New York, San Francisco et Tokyo dans les mois à venir, ont déclaré les dirigeants. La “vue immersive” pourra combiner des vues aériennes avec des données sur la météo, le trafic et les foules.

L’imagerie photoréaliste est un “énorme” pas en avant pour le produit cartographique de l’entreprise, a déclaré Chris Phillips, qui dirige l’unité commerciale Google Maps, connue en interne sous le nom de Geo.

Les dirigeants n’ont pas précisé si ni comment il affichera des publicités dans les nouvelles fonctionnalités.