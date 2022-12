La recherche Google ajoute des boutons de sujet pour vous aider à affiner les requêtes

Google veut permettre aux utilisateurs de son moteur de recherche d’obtenir plus facilement des résultats plus spécifiques, en leur permettant d’attacher facilement des filtres supplémentaires à leurs requêtes, l’entreprise a dit dans un article de blog mardi. La nouvelle fonctionnalité de filtres sera déployée “au cours des prochains jours” en anglais aux États-Unis sur l’application Google pour iOS et Android et sur le Web mobile, indique le message.

Lorsque les utilisateurs saisissent un terme de recherche, de nouvelles icônes de signe plus apparaissent sous le champ de recherche, ainsi que des suggestions pour affiner une recherche en ajoutant des mots spécifiques. Lorsque vous recherchez des “idées de dîner”, par exemple, les suggestions peuvent inclure “plus sain” ou “plus végétarien”. Les utilisateurs peuvent appuyer sur une suggestion pour ajouter le terme à leur requête.

La fonctionnalité est dynamique, a déclaré Google, donc si vous ajoutiez “sain” à “idées de dîners”, les résultats seraient mis à jour (pour “idées de dîners sains”) et vous verriez d’autres suggestions, vous permettant de continuer le processus pour obtenir toujours- plus spécifique. Vous pouvez également appuyer sur les icônes des termes que vous avez ajoutés pour supprimer ces termes et revenir à une recherche précédente.

Google



Google a déclaré qu’il déterminait ce qu’il fallait suggérer “sur la base de ce que nous comprenons de la façon dont les gens recherchent et de l’analyse du contenu sur le Web”. Les utilisateurs peuvent faire défiler les icônes pour obtenir plus de suggestions, et ils peuvent également utiliser une option “tous les filtres” pour voir ce qui est disponible, une fois qu’ils ont fait défiler une ligne.

La recherche reste le produit le plus populaire de Google, avec 40 000 requêtes traitées chaque seconde. Cela représente 3,5 milliards de recherches par jour. Google monétise la recherche en diffusant des annonces de personnes, sa branche de revenus la plus lucrative.

Comme la concurrence de TikTok augmente, les ingénieurs de Google recherchent constamment des moyens d’améliorer la recherche et de fournir des réponses plus rapidement. Google va bientôt ajouter des vidéos courtes dans la recherche afin que les gens puissent rapidement se faire une idée d’un lieu ou d’un sujet spécifique.