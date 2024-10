La recherche explore l’impact de l’offre d’auto-prélèvement pour le dépistage du cancer du col de l’utérus

Une nouvelle étude menée par des chercheurs de l’Université Queen Mary de Londres révèle que les femmes apprécieraient la possibilité de choisir entre l’auto-prélèvement et le dépistage traditionnel effectué par une infirmière ou un médecin pour un dépistage cervical basé sur le virus du papillome humain (VPH).

L’étude, publiée dans le Journal de dépistage médicala évalué un groupe de 2 300 femmes âgées de 24 à 65 ans qui avaient collecté leurs propres échantillons parallèlement à leur dépistage cervical standard dans 38 cabinets de médecins généralistes à travers l’Angleterre. Les participants ont été interrogés sur leurs préférences en matière de dépistage et leurs attitudes à l’égard du choix entre les deux méthodes. Les chercheurs ont exploré l’âge, l’éducation, l’origine ethnique et l’expérience de dépistage en tant que prédicteurs des attitudes à l’égard d’un choix et d’un choix futur anticipé.

Parmi les femmes interrogées, 85 % préféraient avoir le choix, 72 % déclarant que ce choix améliorerait leur expérience de dépistage, et 69 % ont déclaré qu’elles choisiraient de s’auto-échantillonner à la maison si elles avaient le choix à l’avenir. Cependant, une proportion de femmes expriment des inquiétudes quant au choix entre les méthodes de dépistage : 23 % estiment qu’il serait difficile de choisir, 15 % s’inquiéteraient de faire un choix et 48 % préféreraient une recommandation. Ces préoccupations ont été signalées plus fréquemment par les femmes moins qualifiées que par les femmes ayant fait des études supérieures.

Les chercheurs pensent que ces résultats mettent en évidence un besoin urgent d’explorer et d’évaluer différentes méthodes pour offrir ce choix, en garantissant qu’un message efficace est utilisé lors de toute mise en œuvre ou évaluation des options d’auto-échantillonnage du VPH au Royaume-Uni et au-delà.

L’auteur principal, Jo Waller, professeur de sciences comportementales du cancer au Centre de dépistage, de prévention et de diagnostic précoce du cancer de l’Institut Wolfson pour la santé des populations de l’Université Queen Mary de Londres, a déclaré : « Cette étude confirme que le choix serait généralement le bienvenu en matière de dépistage du cancer du col de l’utérus. Pour beaucoup, l’auto-prélèvement serait une option plus pratique et acceptable, mais d’autres préfèrent avoir l’assurance de savoir qu’une infirmière ou un médecin a effectué le test ».

Il est frappant de constater qu’un nombre important de nos participants ont déclaré qu’ils souhaiteraient une recommandation. Nous devons garder cela à l’esprit lorsque nous réfléchissons à la meilleure façon de rendre l’auto-prélèvement disponible, pour nous assurer que devoir faire un choix ne devient pas une inquiétude ou un fardeau supplémentaire, et pour éviter d’exacerber les inégalités sociales en matière de recours au dépistage.

Dr Laura Marlow, chercheuse principale, Queen Mary University de Londres

Le ministre de la Santé publique, Andrew Gwynne, a déclaré: « Nous savons que plus le cancer est détecté tôt, plus il est facile à traiter. Il est donc crucial que l’accès au dépistage et aux tests soit rendu aussi simple que possible.

« Je salue cette recherche et le gouvernement travaille en étroite collaboration avec le Comité national de dépistage du Royaume-Uni pour explorer le potentiel de l’auto-échantillonnage. »

Le cancer du col de l’utérus est l’un des types de cancer les plus évitables. Cependant, les données montrent que le recours au dépistage en personne proposé dans le cadre du programme de dépistage cervical du NHS est à son plus bas niveau en Angleterre. En 2023, les données du NHS England ont montré qu’environ une femme éligible sur trois, âgée de 25 à 64 ans, n’est pas à jour dans son dépistage du cancer du col de l’utérus. Cette étude intervient alors que des méthodes de dépistage plus flexibles, telles que l’autotest, sont explorées pour accroître la participation et rendre le service de dépistage plus accessible aux femmes.