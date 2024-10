13 octobre — Il était environ 4 h 30 du matin le 18 août lorsque le téléphone du détective des homicides Jordan Moeneart a sonné. À des kilomètres de là, dans le centre-ville d’Albuquerque, une voiture était criblée d’une douzaine d’impacts de balle.

Le corps de Michael Tubb, 13 ans, gisait toujours sur le siège passager. Il n’en verrait pas 14.

« Je pense qu’il est important de traiter chaque cas avec la même importance… mais il est difficile de ne pas ressentir une réaction émotionnelle face au meurtre d’un enfant de 13 ans », a déclaré Moeneart au Journal lors d’une récente promenade. « … Si vous n’aviez pas eu de réaction émotionnelle, je pense qu’il aurait peut-être été temps de passer à autre chose et de trouver un cheminement de carrière différent. »

Vendredi, un grand jury a inculpé Michael Flores, 21 ans, du chef d’accusation ouvert de meurtre pour la mort de Tubb.

Le chemin pour retrouver Flores était unique, même pour Moeneart, qui travaille au service de police d’Albuquerque depuis 2018.

Contrairement à de nombreux cas, il n’y avait aucun lien évident entre Tubb – qui naviguait et écoutait de la musique avec des amis, dont l’un a reçu une balle dans la jambe – et un suspect possible ou une raison pour laquelle. Mais grâce à l’examen de centaines d’heures de vidéo provenant de 75 caméras de circulation et de surveillance, il a identifié un véhicule suspect : une berline Lexus sans plaque d’immatriculation.

Moeneart a ensuite fouillé les bases de données de la police et les dossiers de la Division des véhicules automobiles pour trouver la voiture spécifique, mais il est revenu les mains vides à maintes reprises.

« Ces recherches n’ont vraiment produit aucune piste évidente sur laquelle nous pourrions suivre ou enquêter davantage. Et j’ai donc vraiment commencé à croire que ce véhicule n’était qu’un fantôme. J’avais l’impression qu’il n’existait pas », a déclaré Moeneart. « Nous avons parcouru partout où nous pouvions chercher cette voiture, et elle n’était tout simplement pas là. »

Le détective a ensuite adopté une tactique différente : parcourir le marché Facebook « chaque jour » à la recherche de voitures similaires vendues. Quelques semaines après la publication d’une information d’Échec au crime, montrant une photo granuleuse du véhicule suspect, une voiture s’est présentée à la vente qui « correspondait à tous les détails ».

« C’était plutôt excitant », a déclaré Moeneart. « J’ai essayé de tempérer mes attentes. »

La recherche exhaustive a abouti à l’arrestation, le 3 octobre, de Flores dans une maison de Rio Rancho, après que la police a déclaré qu’il était lié à l’homicide grâce aux enregistrements de sa voiture et de son téléphone portable. La police a fouillé plusieurs endroits le même jour et a trouvé la Lexus, mais pas l’arme à feu utilisée dans la fusillade.

Alors que Moeneart était assis dans sa voiture, regardant Flores se faire placer à l’arrière d’un véhicule de police et après avoir parlé à la famille de Tubb pour le leur faire savoir, il a réfléchi aux effets, qui se répercutent dans toutes les directions.

« Comme c’est dévastateur pour les familles de notre communauté, et pas nécessairement seulement pour les victimes », a-t-il déclaré. « Les suspects que nous arrêtons et qui sont accusés de ces homicides passent la majeure partie du reste de leur vie derrière les barreaux. Ils sont également séparés de leur famille.

« Et beaucoup d’entre eux sont de jeunes enfants qui sont endoctrinés dans la culture des armes à feu, de la drogue et des choses que nous voyons dans cette ville. Et c’est dévastateur. »

Flores a été initialement accusé de falsification de preuves dans cette affaire, et les procureurs ont déposé une requête pour le détenir jusqu’à son procès, affirmant qu’il « avait directement aidé à tirer et à tuer » Tubb.

« Il a ensuite falsifié des preuves en tentant de se débarrasser de la Lexus lorsqu’il a appris qu’elle avait été identifiée dans un bulletin d’Échec au crime », selon la requête. « … On ne peut pas compter sur lui pour respecter les conditions de libération fixées par le tribunal. Il a déjà démontré sa volonté de tromper. »

Cependant, les archives judiciaires montrent mercredi que le juge du 2e tribunal de district judiciaire, Joseph Montaño, a rejeté la requête et que Flores a reçu l’ordre d’être libéré « sous réserve de disponibilité d’un moniteur GPS » qui sera placé sur sa cheville. Il a été libéré du centre de détention métropolitain jeudi, moins de 24 heures avant que le grand jury ne l’inculpe de meurtre.

« À ce stade, il semble y avoir beaucoup plus à découvrir et l’enquête est en cours », a déclaré l’avocate de Flores, Rose Osborne, au Journal.

Il était environ 3 h 30 du matin le 18 août lorsque des agents se dirigeant vers un accident de voiture au centre-ville ont été signalés à propos d’une fusillade à quelques pâtés de maisons, à Fifth et Gold NW, selon une plainte pénale déposée auprès du tribunal métropolitain. Tubb a été déclaré mort sur les lieux. Son ami, un adolescent, a été hospitalisé suite à une blessure par balle à la jambe.

La police a déclaré qu’une vidéo de surveillance avait filmé la Lexus arrivant à côté du véhicule et que « un éclair de bouche et des étincelles » pouvaient être vus. L’ami de Tubb a déclaré à la police qu’il « ne savait pas pourquoi la fusillade avait eu lieu et qu’il n’avait pas reconnu le véhicule ».

Le 6 septembre, Crime Stoppers publie une photo granuleuse de la Lexus demandant des conseils et offrant une récompense.

Les détectives surveillaient régulièrement le marché Facebook et, le 23 septembre, une voiture semblant être « une correspondance exacte » a été mise en vente, selon la plainte. La police a remarqué qu’un autocollant de code-barres de lave-auto et des marques chromées avaient été retirées depuis l’homicide, mais une ombre restait de l’endroit où se trouvaient les deux.

La police a déclaré avoir utilisé un compte Facebook secret pour demander au vendeur le numéro VIN, qui est revenu à Flores ainsi que son numéro de téléphone. La police a fouillé les enregistrements du téléphone portable et a découvert que le téléphone de Flores se trouvait dans la zone de l’homicide lorsque celui-ci s’est produit et a tracé le même chemin que celui vu par la Lexus sur diverses caméras.

Le 26 septembre, la voiture a été répertoriée comme « vendue » sur le marché et, deux jours plus tard, elle a de nouveau été mise en vente par une femme qui vit dans une maison du pâté de maisons 1 100 d’Espanola NE, selon la plainte, qui était la même zone dans laquelle Flores se trouvait avant de conduire au centre-ville le 17 août.