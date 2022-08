La recherche étudiante reçoit un coup de pouce de 8,6 millions de dollars du gouvernement de la Colombie-Britannique

Une usine de fabrication technologique d’Abbotsford a été la toile de fond d’une annonce de financement de 8,6 millions de dollars de la part de la province la semaine dernière.

Le financement soutiendra plus de 1 700 stages de recherche dans des domaines comme les technologies propres et la gestion des urgences. Et c’est exactement ce qu’ils font chez Atlas Power Technologies, où ils développent des supercondensateurs avec l’aide d’étudiants chercheurs.

L’investissement provincial ponctuel est destiné aux programmes Accélération et Élévation de Mitacs qui relient les étudiants chercheurs à des entreprises novatrices afin d’offrir aux étudiants une expérience concrète dans l’application de leurs recherches. Les étudiants qui reçoivent ces bourses travaillent dans des secteurs et sur des projets qui soutiennent des domaines prioritaires tels que les technologies propres, les sciences de la vie, la gestion des urgences et le bois de pointe.

Anne Kang, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle, et Ravi Kahlon, ministre de l’Emploi, de la Reprise économique et de l’Innovation, étaient chez Atlas Power Technologies pour une visite des opérations.

Mitchell Miller, le PDG de l’entreprise, leur a fait faire le tour, y compris une chance de tenir des supercondensateurs et d’en apprendre davantage à leur sujet.

Les supercondensateurs sont une alternative aux batteries et sont des dispositifs électrochimiques qui chargent et déchargent rapidement l’énergie, ce qui les rend « idéaux pour soutenir un réseau d’énergie renouvelable ».

Ils ont à peu près la taille d’une tasse de café et plusieurs emballés ensemble ont à peu près la même taille qu’une batterie de voiture. Ils peuvent être utilisés rapidement dans des situations d’urgence, et ils sont créés avec des sous-produits des sables bitumineux. Ces matériaux sont raffinés pour fabriquer du charbon actif de haute qualité, qui est un composant nécessaire des supercondensateurs.

L’entreprise a déjà promu des étudiants en recherche au sein de l’entreprise et souhaite recruter davantage d’étudiants pour sa croissance future.

Les postes signifient que les étudiants peuvent s’attendre à un travail significatif et à des opportunités dans le monde réel, a déclaré Kang.

« En continuant à travailler avec l’industrie par l’intermédiaire d’organisations comme Mitacs, avec les milliers de stages qu’elles facilitent, nous aidons les étudiants à avoir une longueur d’avance dans la communauté de l’innovation et de la technologie », a-t-elle déclaré. “À leur tour, les étudiants chercheurs nous aident à trouver les meilleures innovations les plus récentes, telles que la transformation du charbon en stockage d’énergie propre et la recherche du moyen le plus durable de garder les patients au chaud dans les hôpitaux après une intervention chirurgicale, de prévenir l’hypothermie et d’améliorer les temps de récupération.”

Le financement aidera les étudiants à créer des solutions novatrices fondées sur la recherche aux défis auxquels sont confrontés les organismes sans but lucratif, les entreprises de la Colombie-Britannique et les collectivités de toute la Colombie-Britannique. Les stages rémunérés sont administrés par Mitacs, un organisme national sans but lucratif qui établit des partenariats entre les chercheurs étudiants de premier cycle et des cycles supérieurs, les établissements postsecondaires, l’industrie, les organismes sans but lucratif et les collectivités.

@CHWKcommunauté

jessica.peters@abbynews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Vous voulez soutenir le journalisme local pendant la pandémie ? Faites un don ici.

Financement de l’éducationsecteur de l’énergierecherche

(Jessica Peters/Nouvelles d’Abbotsford)