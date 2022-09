La recherche et le sauvetage travaillent ensemble pour retrouver un homme perdu du jour au lendemain dans l’arrière-pays de Kelowna – Kelowna Capital News

Un homme de Kelowna a dû passer la nuit dans les sentiers froids, sombres et humides d’Angel Springs, dans le sud-est de Kelowna, le 18 septembre.

Le vététiste expérimenté, dans la trentaine, était sorti faire un tour dans le parc provincial Myra Bellevue lorsqu’il s’est perdu, a déclaré Ed Henczel, membre de l’équipe de recherche et de sauvetage du centre de l’Okanagan (COSAR).

À 19 h, la petite amie inquiète du cycliste a appelé les services de recherche et de sauvetage. Henczel a déclaré qu’une équipe de 15 volontaires COSAR, y compris les équipes de vélos électriques et canins, ont été dépêchées sur le réseau de sentiers au crépuscule.

L’homme avait envoyé à sa petite amie une photo de son environnement à un moment donné de son trajet et lui avait parlé de ses plans pour la journée. Malheureusement, il avait prévu une grande balade sur une vaste zone et n’était pas encore dans la zone qu’il avait photographiée.

L’équipe COSAR a fouillé la zone autour d’Angel Springs, la zone sur sa photo, car c’était son dernier emplacement connu, jusqu’à 2 heures du matin.

Henczel a déclaré qu’ils craignaient que le cycliste passe la nuit sur les sentiers alors que la température descendait en dessous de 5 ° C pendant la nuit.

À 8 heures du matin, des équipages des équipes de sauvetage de West Kelowna, Penticton et Vernon se sont joints à l’équipage de Kelowna pour rechercher le cavalier disparu.

Pendant ce temps, une fois que le soleil s’est levé, l’homme a marché en montée pour trouver un service cellulaire. Il a pu envoyer un texto à son emplacement, avec les derniers pour cent de batterie de son téléphone mourant.

Il avait économisé la batterie de son téléphone pendant la nuit, utilisant la lampe de poche et les fonctions de navigation avec parcimonie, dans l’espoir de trouver du service et d’envoyer ses coordonnées au lever du jour.

Après avoir reçu son emplacement approximatif, les équipes de recherche et de sauvetage ont convergé vers son emplacement depuis la terre et les airs.

Peu avant midi, l’équipe d’hélicoptères de recherche et de sauvetage de Penticton a repéré l’homme.

Après avoir été transporté hors de la forêt sur une longue ligne depuis l’hélicoptère et évalué par des professionnels de la santé, il a été constaté que le cycliste avait froid et fatigué, mais par ailleurs en bonne santé, après sa nuit dans les bois.

“C’est un homme dur”, a déclaré Henczel.

Plus tôt dans la fin de semaine, le COSAR a été appelé pour secourir un randonneur blessé de Carrot Mountain, West Kelowna, à 21 h. le 17 septembre.

Henczel a déclaré que les gens devraient appeler à l’aide le plus tôt possible, car la recherche est difficile et dangereuse dans l’obscurité et le froid.

“La recherche et le sauvetage sont généralement gratuits en Colombie-Britannique et nous préférons que vous appeliez plus tôt que plus tard.”

De plus, avoir les outils et les connaissances nécessaires pour allumer un incendie rendra l’attente des secours beaucoup plus confortable, a déclaré Henczel.

Le COSAR a secouru 71 personnes jusqu’à présent cette année, et 12 d’entre elles provenaient du même voisinage que le cycliste de montagne perdu.

30 volontaires ont participé à la recherche de l’homme

Pour plus d’informations sur la façon de rester en sécurité dans l’arrière-pays, visitez AdventureSmart.ca.

@Rangers_mom

Jacqueline.Gelineau@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Ville de KelownaVélo de montagneRecherche et sauvetageSentiers