La recherche et le sauvetage de la Colombie-Britannique avertissent les amateurs de nature de se fier à la technologie dans le désert

Une série de faux appels d’urgence provenant de produits Apple sévit dans la province ces derniers temps et oblige les équipes d’urgence à aider les personnes qui ne sont pas en danger.

Ryan Smith, chef d’équipe pour Ridge Meadows Search and Rescue, a expliqué que ce problème avec les iPhones et les montres Apple est quelque chose que les équipes de sauvetage de toute la province connaissent bien. Il a dit que leur équipe n’avait pas personnellement eu à s’en occuper, mais il sait que d’autres l’ont fait.

« Nous avons été sensibilisés au problème.

Tout cela découle de la nouvelle fonction de détection de crash, qui est disponible sur l’Apple Watch Series 8, l’Apple Watch Ultra, l’Apple Watch SE (2e génération), l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Pro.

Ces appareils utilisent des capteurs internes pour détecter une force sévère, qu’ils interprètent comme un crash et répondent en affichant une alerte à côté d’une alarme. Si l’utilisateur ne répond pas à l’alarme dans les 20 secondes, l’appareil appellera alors les services d’urgence.

Dans de nombreux cas où ces appels ont été passés alors que l’utilisateur n’était pas impliqué dans un incident, la personne faisait du ski, de la planche à neige ou de la motoneige.

Avec la dernière mise à jour iOS d’Apple, cette fonction de détection de crash a été optimisée. Cependant, Apple n’a pas encore confirmé si ces optimisations réduiront le nombre de fausses alertes.

Sur les 38 appels de secours auxquels Ridge Meadows Search and Rescue a répondu cette année, Smith a déclaré qu’aucun d’entre eux n’était dû à ce problème de détection de crash d’Apple. Cependant, il a tout de même averti que ce n’est qu’une des façons dont les équipes de recherche et de sauvetage reçoivent de faux appels.

“Il y a de nombreuses raisons pour les faux appels, comme les sujets qui ne signalent pas leur retour aux membres de leur famille qui pensent alors qu’ils sont toujours dans l’arrière-pays, et les appels au 911 mal composés”, a déclaré Smith. “Nous répondons également via nos agences partenaires de la police, des pompiers et de l’EHS, lorsque nous recevons des appels tels que des appels au 911 abandonnés dans l’arrière-pays.”

Smith a expliqué que cela devrait être une leçon pour tous ceux qui envisagent de se rendre dans l’arrière-pays, qu’ils ne peuvent pas entièrement compter sur leur technologie pour les aider dans la nature.

«Bien que nous soutenions l’utilisation de la technologie comme une aide pour assurer la sécurité des personnes, cela peut être une épée à double tranchant dans la mesure où les gens peuvent trop compter sur elle, ce qui cause des problèmes lorsqu’elle échoue ou est mal utilisée. Nous encourageons tous ceux qui s’aventurent dans notre région à toujours être préparés en cas de défaillance de la technologie, à emporter et à savoir utiliser les 10 éléments essentiels et à laisser un plan de voyage.

