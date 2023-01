La recherche est lancée pour les meilleures petites entreprises de Thompson Okanagan

Les résidents de Thompson-Okanagan peuvent montrer de l’amour à leurs petites entreprises préférées en les proposant pour un Small Business BC Award.

Cette année, Small Business BC (SBBC) célèbre le 20e anniversaire du plus grand concours de prix pour les entrepreneurs de la province, et les petites entreprises sont invitées à concourir pour un prix en argent de 40 000 $.

Les prix, qui étaient au départ un simple concours de planification d’entreprise, sont devenus le programme de prix le plus reconnu pour les petites entreprises de l’Ouest canadien. Plus de 6 000 entreprises de toutes les industries et communautés de la Colombie-Britannique ont concouru pour les prix.

« Au cours des 20 dernières années, SBBC a eu l’honneur de braquer les projecteurs sur les entrepreneurs de la Colombie-Britannique, en célébrant ceux qui ont tout mis en jeu pour poursuivre leurs rêves », a déclaré le PDG de SBBC, Tom Conway. « Pour marquer notre 20e anniversaire, nous sommes ravis de revenir à un gala en personne où une bourse de 40 000 $ sera partagée entre quatre entreprises gagnantes. Pour aider à faire de cette année les prix les plus inspirants de tous les temps, nous demandons au public de nommer une petite entreprise qui a eu un impact sur votre communauté. »

Les anciens finalistes de Thompson Okanagan incluent Friendly Composting, une entreprise basée à Kamloops qui a terminé en deuxième place pour le prix Business Impact Award 2022. Friendly Composting assure la collecte des déchets organiques, la distribution de terre de compost et l’éducation durable.

« Il y a quelque chose de spécial à voir votre travail obtenir ce genre de reconnaissance. Cela nous a donné confiance et fierté d’être sur la bonne voie », a déclaré la cofondatrice et directrice financière de Friendly Composting, Claire McLoughlin.

Parmi les autres finalistes passés de Thompson Okanagan, citons Vernon’s Summit Tiny Homes (finaliste pour le Premier’s People’s Choice Award en 2021), Grindrod’s Okanagan RAWSOME (finaliste pour Best Community Impact Award en 2019) et Coldstream’s Back to Earth Enviro Products Inc. (finaliste pour le 2016 Prix ​​du public).

« Les petites entreprises sont l’épine dorsale de notre économie et, en tant qu’ancienne propriétaire d’entreprise, je suis toujours ravie d’entendre parler de leur succès », a déclaré la ministre de l’Emploi, du Développement économique et de l’Innovation, Brenda Bailey. « J’espère que les Britanno-Colombiens se joindront à moi pour reconnaître leurs entreprises locales en les proposant aux Small Business BC Awards. J’ai hâte de célébrer les lauréats en juin. »

Chaque gagnant recevra un prix de 10 000 $, un titre commercial de premier plan et un an de soutien consultatif gratuit de la part de SBBC.

Les nominations aux prix sont ouvertes jusqu’au 10 mars et peuvent être soumises sur sbbc.co/nominate.

La 20e édition des Small Business BC Awards comprend quatre catégories de prix. Les entreprises peuvent participer à un total de deux catégories.

Le Premier’s People’s Choice Award est décidé exclusivement par un vote du public. Parrainé par la province, il est remis à l’entreprise qui peut démontrer le soutien indéfectible et loyal de sa communauté.

Les trois autres prix sont décidés par un mélange de vote du public et de juges. Les cinq meilleurs finalistes sont choisis par un vote public et des réponses écrites jugées par des experts commerciaux internes. Les finalistes présentent ensuite leur entreprise à un panel de chefs d’entreprise de la Colombie-Britannique qui décident du gagnant de chaque catégorie.

Parrainé par BCAA, le Business Impact Award est décerné aux entreprises qui font une différence dans leur communauté, prennent des mesures positives pour investir dans la communauté et considèrent la responsabilité sociale comme faisant partie intégrante de leur succès.

Le prix de l’expérience de commerce électronique est décerné à une entreprise qui offre une expérience fluide à ses clients en ligne.

Le prix du meilleur jeune entrepreneur, parrainé par l’Université polytechnique de Kwantlen, récompense l’esprit d’entreprise et est décerné à un chef d’entreprise prospère âgé de 35 ans et moins.

Un gala de remise des prix en personne aura lieu le 2 juin à Vancouver pour annoncer et honorer les gagnants. Les billets pour l’événement seront mis en vente en avril.

Brendan Shykora

RécompensesOkanaganSmall Business