La recherche d’une sœur pour retrouver son frère mène à son corps des mois après sa mort dans un accident du comté de Morgan

6 septembre — Les recherches déchirantes d’une sœur pour retrouver son frère disparu ont pris fin mardi lorsqu’elle a découvert son corps près du lieu d’un accident survenu plus de trois mois auparavant.

Les enquêteurs du comté de Morgan affirment que le corps de l’homme a été retrouvé mardi soir au large de l’Alabama 55, près de la région de Cole Spring, après avoir été porté disparu dans le comté de Blount plus tôt cette année.

Le coroner du comté de Morgan, Jeff Chunn, a identifié le sujet comme étant Kody Martin, 34 ans, et a déclaré que sa dernière adresse connue était à Cullman.

Selon une déclaration du bureau du shérif du comté de Morgan, un accident impliquant un seul véhicule s’est produit dans le comté de Morgan en mai, près de Falkville sur l’Alabama 55. En août, la famille de Martin a signalé sa disparition aux autorités du comté de Blount.

Le bureau du shérif a déclaré qu’après que la sœur de Martin, Katie Lewis, ait appris l’accident, elle et un ami de la famille ont fouillé la zone sur l’Alabama 55 mardi et ont retrouvé son corps. Chunn a identifié Martin sur la base de dossiers dentaires partiels.

Chunn a déclaré que Martin s’était éloigné de l’épave et s’était rendu dans les bois voisins où son corps a été retrouvé à environ 75 mètres.

« Il est courant que les gens s’éloignent des lieux après un accident », a déclaré Chunn, en raison de l’étourdissement provoqué par l’impact.

Lewis a publié de nombreuses publications publiques sur Facebook depuis début août au sujet de la disparition de son frère. Le 10 août, Lewis a indiqué que Martin avait été vu pour la dernière fois à Trafford le 11 mai dans une Chevrolet Impala blanche et qu’il ne s’était pas présenté au travail le lendemain.

Ses messages sont devenus de plus en plus poignants alors qu’elle ne recevait aucune nouvelle de son frère.

« Je n’ai pas eu de ses nouvelles depuis le 27 avril. J’ai envoyé plusieurs messages et essayé de l’appeler mais il n’a pas répondu et son téléphone semble être éteint. S’IL VOUS PLAÎT, si quelqu’un l’a vu ou a eu de ses nouvelles, faites-le-moi savoir. Je veux juste savoir qu’il est sain et sauf et qu’il va bien », a-t-elle posté le 8 août, et a également posté – apparemment sur la base d’informations incorrectes – que « il a été confirmé qu’il a été entendu il y a environ 3 semaines, mais je vais continuer à chercher mon frère jusqu’à ce que je lui parle moi-même et que je sache qu’il va bien. »

« Kody, quoi que tu traverses, tu n’as pas à le faire seul. Je t’ai fait la promesse que je serai toujours là pour toi, TOUJOURS. J’ai juste besoin de savoir que tu vas bien », a-t-elle posté le lendemain.

Tout au long du mois, elle a demandé à toute personne détenant des informations de la contacter, elle a distribué des dépliants sur les personnes disparues, a déposé un rapport de disparition auprès des forces de l’ordre et a travaillé pour embaucher un détective privé. « Ces derniers jours ont été tellement épuisants émotionnellement », a-t-elle déclaré dans un message Facebook le 11 août. « J’ai tellement pleuré. Il doit y avoir QUELQU’UN qui sait quelque chose. Veuillez envoyer un message privé si quelqu’un a absolument des informations sur Kody, même si vous pensez simplement l’avoir vu dans un magasin ou l’avoir croisé en descendant la rue. À ce stade, toute nouvelle est plus importante que ce que j’ai en ce moment. »

Puis, le 19 août : « Kody, ta petite sœur t’aime tellement ! Tu as toujours été mon héros quand j’étais petite. J’ai toujours su que si j’avais besoin de toi, tu serais là pour moi. Maintenant, c’est mon tour. Je suis là QUOI QU’IL EN SOIT, j’ai juste besoin de savoir que tu vas bien. Si tu as juste besoin de passer du temps seule, je comprends, mais tu ne peux pas me faire ça, j’ai besoin de savoir que tu vas bien. »

« Kody… Il y a un million de choses que je veux te dire », a-t-elle posté le 24 août. « Je suis désolée. Je suis désolée de ne pas être venue plus souvent te voir. Je suis désolée si tu te sentais seule. Je suis désolée si tu penses que je m’en fichais. Je suis désolée de ne pas avoir été une meilleure sœur. Je suis désolée. C’est ce que je te dirais si je pouvais juste te trouver. Je veux juste te faire un gros câlin et te dire que tout ira bien. S’IL TE PLAÎT KODY, APPELLE-MOI, JE VIENDRAI. »

Sa recherche de son frère a changé lorsqu’elle a découvert mardi que sa voiture inoccupée avait été retrouvée après un grave accident de voiture survenu le 30 mai dans la région de Falkville. « Des policiers de l’État sont arrivés et apparemment Kody est parti à pied, laissant tous ses biens et 233 $ dans son portefeuille. Il était probablement blessé et ne pensait pas clairement », a écrit Lewis ce jour-là.

Puis, plus tard mardi, plus de trois mois après l’accident de son frère, elle s’est rendue sur les lieux de l’accident.

« Cet après-midi à 16h55, j’ai retrouvé mon frère. Il était à environ 50 mètres de l’endroit où il a eu l’accident le 30 mai », a-t-elle écrit.

« Mon frère ne souffre plus et je sais qu’il est toujours avec moi QUOI QU’IL EN SOIT !! Je t’aime Kody et je me souviendrai toujours de toi. Tu seras toujours mon héros. »

— [email protected] ou 256-340-2442. Eric Fleischauer a contribué à ce rapport.