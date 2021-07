La recherche d’un thérapeute de la couleur est difficile. Ces sites Web veulent changer cela.

Ces dernières années, un nombre croissant d’entreprises numériques et d’organisations à but non lucratif ont été créées pour aider les personnes de couleur à trouver un thérapeute en qui elles peuvent avoir confiance – quelqu’un qui est non seulement compétent dans les meilleurs traitements fondés sur des preuves, mais aussi culturellement compétent. En d’autres termes, un prestataire conscient de sa propre vision du monde, bien informé sur la diversité et formé pour entrer en contact avec différents types de clients.

Mais même le Dr Jackman, un psychologue du Massachusetts avec des décennies d’expérience, a continué à se heurter à des barrages routiers. Son assureur n’a fourni de données démographiques sur aucun de ses fournisseurs en réseau. Une recherche sur Psychology Today, l’un des répertoires Internet les plus couramment utilisés de professionnels de la santé mentale, renvoyait des résultats qui n’incluaient pas les femmes de couleur. Et, à l’époque, le site Thérapie pour les filles noires n’avait que quelques thérapeutes dans son état qui ont pris son assurance.

«Je voulais entrer pleinement dans ma peau et ne pas m’inquiéter:« Cette personne va-t-elle comprendre? Est-ce que je vais devoir tout expliquer ?’ », a-t-elle déclaré.

La liste des thérapeutes – qui sont tous des personnes de couleur – compte près de 450 et ne cesse de s’allonger.

Le site Web du Dr Jackman, InnoPsych , qui a officiellement été mis en ligne en janvier de l’année dernière, dispose d’un répertoire gratuit et consultable de thérapeutes potentiels. Les utilisateurs peuvent filtrer les fournisseurs selon plusieurs catégories, y compris leur état ; le type d’assurance accepté; et la disponibilité, l’origine ethnique et la spécialité du thérapeute.

« Ce dont nous parlons avec la compétence culturelle n’est pas ce que vous savez des cultures individuelles, c’est plus comment vous présentez-vous dans n’importe quel espace d’une manière qui permet aux autres de se sentir les bienvenus, de se sentir entendus et compris « , a déclaré Alfiee M. Breland-Noble, psychologue à Arlington, en Virginie, qui a enseigné les compétences culturelles et les compétences de conseil multiculturel aux professionnels de la santé mentale pendant plus de deux décennies.

Des études ont montré que les traitements de santé mentale peuvent être plus efficaces lorsqu’un client estime que son thérapeute valorise la culture.

Les fondateurs de ces organisations disent qu’il y a toujours eu un besoin pour de tels services, et encore plus maintenant que les gens font face aux facteurs de stress de la pandémie et au calcul racial qui a suivi le meurtre de George Floyd par la police de Minneapolis.

D’autres organisations vont plus loin et aident les patients à prendre des rendez-vous thérapeutiques. L’association Les hommes noirs guérissent, par exemple, propose jusqu’à huit séances de conseil en ligne gratuites. Environ 70% des clients choisissent de payer pour des séances supplémentaires, a déclaré le directeur exécutif, Tasnim Sulaiman, un psychothérapeute en pratique privée dans la région de Philadelphie qui a fondé l’organisation en 2018.

Il peut être difficile pour les personnes de couleur de trouver un thérapeute ayant un bagage culturel commun. Selon le Bureau du recensement, environ 18 pour cent des personnes aux États-Unis s’identifient comme hispaniques et 13 pour cent comme noires, mais un Rapport de l’American Psychological Association ont constaté que seulement 5 pour cent des psychologues sont hispaniques et 4 pour cent sont noirs — 86 pour cent sont blancs. Une disparité similaire existe entre les les travailleurs sociaux et psychiatres.

Eric Coly, ancien de la finance, a fondé Thérapie Ayana en 2020, environ huit ans après avoir touché « le fond » alors qu’il faisait face à l’anxiété et à la dépression.

À l’époque, il a eu du mal à trouver un thérapeute capable de comprendre l’intersection de ses différentes identités en tant qu’homme noir et immigrant du Sénégal qui a vécu dans différentes parties du monde.

« Ce produit était presque destiné à guérir mon ancien moi », a-t-il déclaré.

Ayana, qui signifie « miroir » en bengali, demande aux utilisateurs de remplir un questionnaire destiné à saisir « vos nombreuses nuances », a déclaré M. Coly, puis vous met en relation avec un thérapeute culturellement compétent. Le coût de chaque session en ligne est actuellement de 60 $.

Les fournisseurs sont contrôlés au moyen d’un processus qui comprend deux entretiens et des vérifications de références.

Alors qu’Ayana a été créée pour une multitude de races et de cultures, ainsi que pour ceux qui s’identifient comme LGBTQ, certains sites Web s’adressent à un ensemble d’utilisateurs plus spécialisés comme LatinxThérapie, Thérapie pour les filles noires, Thérapie pour les hommes noirs, les Collectif asiatique de santé mentale et le Réseau national des thérapeutes queer et trans de couleur. Mélanine et santé mentale propose un répertoire de thérapeutes de couleur, dont beaucoup sont à Houston. le Collectif noir pour la santé émotionnelle et mentale, une organisation à but non lucratif de bien-être qui forme les gens à réagir aux crises de santé mentale, dispose d’un répertoire en ligne avec une variété de praticiens noirs, notamment des thérapeutes, des instructeurs de yoga, des doulas et des médiateurs.

Les employeurs commencent également à reconnaître le besoin de prestataires culturellement compétents. Les sociétés Indeed, Thumbtack et Critical Mass, qui fait partie du groupe Omnicom, se sont récemment associées à Thérifier, qui utilise la technologie de l’intelligence artificielle pour faire correspondre les employés avec les fournisseurs de leur état. La moitié des quelque 300 thérapeutes en ligne de Therify sont des personnes de couleur et 20% se spécialisent dans le service aux clients qui s’identifient comme LGBTQ, a déclaré le directeur général de la société, James Edward Murray, qui interroge chaque fournisseur.