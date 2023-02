La recherche d’un nouveau propriétaire de Liverpool devrait s’intensifier en février et mars – rapport

La recherche de nouveaux investissements à Liverpool (s’ouvre dans un nouvel onglet) « se réchauffera probablement » au cours des deux prochains mois, selon les rapports.

Les propriétaires des Reds, Fenway Sports Group (FSG) – dirigé par le propriétaire principal John W. Henry et le président Tom Werner – ont annoncé en novembre qu’ils envisageaient de vendre le club qu’ils avaient acheté en 2010.

Il y a eu des discussions sur l’intérêt du Qatar, de l’Arabie saoudite, des Émirats arabes unis et des États-Unis (s’ouvre dans un nouvel onglet) – où est basé FSG – bien qu’aucun précurseur clair pour prendre le relais n’ait encore émergé.

On avait dit que FSG préférerait renoncer à une participation minoritaire dans Liverpool, mais Sports illustrés (s’ouvre dans un nouvel onglet) signalé plus tôt cette semaine qu’une vente pure et simple est toujours leur préférence.

En tout cas, selon le Écho de Liverpool (s’ouvre dans un nouvel onglet)février et mars pourraient voir les choses s’accélérer alors que les investisseurs potentiels “rendront potentiellement leurs décisions formelles”.

Le rapport ajoute que parmi les parties considérées comme intéressées se trouve Harris Blitzer Sports & Entertainment – ​​dont les fondateurs Josh Harris et David S. Blitzer ont déjà des participations minoritaires dans Crystal Palace.

Cela fait quelques années pour les prises de contrôle en Premier League: Chelsea (s’ouvre dans un nouvel onglet) et, de plus en plus, Newcastle (s’ouvre dans un nouvel onglet) ont eu des rachats de méga-argent en 2022 et 2021 respectivement – ​​tandis que les offres officielles d’achat de Manchester United (s’ouvre dans un nouvel onglet) de la famille Glazer sont considéré comme « imminent » (s’ouvre dans un nouvel onglet).