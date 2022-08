La recherche d’un indice significatif sur le mystère d’un ancêtre esclave

Le Dr Rothman avait entendu parler des publicités Taylor par Richard J. Cellini, le fondateur du Georgetown Memory Project, une organisation à but non lucratif indépendante dédiée à la recherche des descendants des personnes réduites en esclavage par les jésuites. La généalogiste principale du projet, Judy Riffel, a découvert les avis dans la base de données en ligne Lost Friends, qui est gérée par la Historic New Orleans Collection, un musée, un centre de recherche et un éditeur.

Le Dr Rothman a parlé à Mme Kujichagulia-Seitu des publicités de son arrière-arrière-arrière-grand-père.

“C’était déchirant”, a déclaré Mme Kujichagulia-Seitu, une professeure d’arts du spectacle qui intègre l’histoire afro-américaine dans son travail. “Est-il allé sur sa tombe toujours à la recherche de sa famille?”

Mme Riffel et Malissa Ruffner, les généalogistes du Georgetown Memory Project, ont suivi la trace de la famille, se penchant sur des dizaines de documents d’archives. Ils ont trouvé un Reverdy Taylor à Baltimore en 1900 – et d’autres Taylor avec des prénoms similaires dans le Maryland et la Louisiane – et ont localisé une femme nommée Charlotte qui s’est retrouvée dans le Mississippi.

Charlotte était mariée à Creer Rayborn, qui a été asservi par un homme nommé Mark Rayborn. Les tests ADN montrent un lien entre les descendants de M. Taylor et les descendants de Charlotte Rayborn, une piste prometteuse. Mais jusqu’à présent, aucune preuve documentaire ne lie Charlotte Rayborn à la famille de M. Taylor.

Mme Kujichagulia-Seitu espère que quelqu’un, quelque part, a un chaînon manquant.

“Je prie à ce sujet”, a-t-elle déclaré, alors qu’elle concentrait ses recherches sur Reverdy Taylor, qui se distingue par son prénom inhabituel. “Si nous pouvons le trouver, ce serait peut-être la pièce manquante du puzzle.”