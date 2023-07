La recherche d’un homme de l’Ontario dans un site d’enfouissement prouve que c’est possible, mais le Manitoba manque de volonté politique : un ancien policier

Un ancien chef adjoint de la police de l’Ontario qui a mené avec succès la chasse aux restes partiels d’une victime d’homicide après qu’ils aient été jetés dans une benne à ordures dit qu’une recherche similaire de deux victimes d’homicide dans une décharge du Manitoba peut être effectuée en toute sécurité.

« C’est possible. C’est juste une question de quelqu’un qui a la volonté politique de le faire », a déclaré Sean Sparling, qui est maintenant PDG d’Investigative Solutions Network Maskwa, une entreprise d’enquête appartenant à des Autochtones en Ontario qui a contribué à une décharge manitobaine financée par le gouvernement fédéral. étude de faisabilité de la recherche.

La police pense que les restes de Morgan Harris et Marcedes Myran – deux des quatre victimes selon la police ont été tuées par un homme — ont été déposés l’an dernier à la décharge de Prairie Green au nord-ouest de Winnipeg.

Les recherches effectuées par le comité qui a étudié si une recherche de Prairie Green serait faisable déjà abordé les problèmes de sécurité cités par le gouvernement provincial comme raison de ne pas aider à payer la recherche ont déclaré les membres du comité lors d’une conférence de presse lundi.

Sparling était le principal gestionnaire de cas du Sault Ste. Marie enquête de la police sur le meurtre en 2011 de Wesley Hallam, 29 ans, qui a été mortellement poignardé lors d’une fête à la maison dans la ville du sud de l’Ontario avant que son corps ne soit démembré.

La police a recherché les restes de Hallam à la main dans trois décharges distinctes à Sault Ste. Marie, dont un dans le Michigan, avant que les camions de transport transportent les matériaux excavés de ces décharges vers une usine de traitement de recyclage modifiée.

Les agents ont aligné chaque côté d’un système de tapis roulant à l’usine de traitement pour trier et rechercher les matériaux excavés pour Hallam, et ont pu trouver certains de ses restes, a déclaré Sparling.

Sean Sparling, PDG d’Investigative Solutions Network Maskwa, affirme que le chagrin entourant la mort de Harris et Myran est intensifié par la décision du gouvernement provincial de ne pas fouiller Prairie Green. (Joanne Roberts/CBC)

La recherche a duré trois mois et coûté 1 million de dollars, l’ancien Sault Ste. Le chef de la police de Marie, Robert Keetch, a déclaré précédemment.

Les restes partiels de Hallam étaient des éléments de preuve essentiels pour l’enquête sur sa mort.

« Winnipeg fait face à deux à potentiellement trois victimes dans le même site d’enfouissement, et le tonnage est supérieur au [Hallam] cas, mais à part ça – les circonstances, la décharge, le processus et tout sont identiques « , et le temps et l’argent sont les seuls facteurs différents, a déclaré Sparling à CBC News lundi.

Les restes partiels de l’homme de 29 ans s’étaient à peine décomposés lorsqu’ils ont été retrouvés car ils étaient compactés à la décharge et privés d’oxygène, ce que Sparling a qualifié de « remarquable ».

La police n’a rendu la dépouille de Hallam à sa mère que cinq ans après sa mort.

« C’était un bon garçon. Il était tellement aimant », a déclaré Sandra Hallam dans une interview lundi.

Elle a été surprise d’apprendre que le Manitoba refusait de soutenir une éventuelle recherche de décharge pour les restes de Harris et Myran, demandant comment un gouvernement pouvait autoriser la recherche de son fils et un autre pouvait refuser la recherche d’autres personnes.

Son conseil aux familles qui se battent pour retrouver leurs proches soupçonnés d’être à Prairie Green est « de continuer à pousser ».

Cependant, elle a dit que l’enterrement de certains des restes de son fils ne lui avait pas complètement fermé les yeux, et que les familles de Harris et Myran pourraient vivre la même chose si leurs restes étaient retrouvés, « parce que vous allez vous demander pourquoi quelqu’un les a mis là. »

Hallam dit que le fait de pouvoir enterrer certains des restes de son fils ne lui a pas permis de fermer complètement sa mort. (northernhoot.com)

Sparling a déclaré que la décision de la province de ne pas financer la recherche des femmes à Prairie Green était « troublante et irrespectueuse envers les familles », et que la recherche de Hallam a prouvé qu’elle pouvait réussir.

En juin 2022, Prairie Green a interrompu le dumping de toute autre charge dans la section spécifique que les suspects de l’exploitant de la décharge détiennent, selon la police, qui contenait les restes de Harris et Myran.

Il y a eu environ cinq semaines de déchets déposés dans cette section avant l’arrêt du déversement, totalisant environ 10 000 chargements de débris et dont 1 500 tonnes de restes d’animaux, avait précédemment annoncé la police.

« Ce n’est pas une aiguille dans la botte de foin – ils savent où ils vont chercher », a déclaré Sparling.

Les problèmes de sécurité associés à une recherche de Prairie Green ne seraient pas plus élevés que ce que l’industrie de la gestion des déchets traite généralement, a-t-il déclaré.

« Que le gouvernement provincial dise que ce n’est pas possible et que c’est dangereux pour les travailleurs, c’est tout simplement faux.

La police de Winnipeg a précédemment déclaré qu’elle pensait que les restes de Harris et Myran avaient été transportés à Prairie Green après la mort des deux femmes en mai 2022, mais qu’il n’était pas possible de fouiller au moment où ils sont arrivés à cette conclusion en juin en raison de matériaux supplémentaires jetés là.

La tragédie et le chagrin entourant la mort de Harris et Myran sont intensifiés par la décision du gouvernement provincial de ne pas fouiller Prairie Green, a déclaré Sparling.

« Au moins dans notre cas, nous avons eu un fort soutien de la municipalité, et nous avons eu un fort soutien de la province et de nos partenaires provinciaux pour le faire. »