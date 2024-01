La recherche d’un coordinateur offensif des Patriots semble suivre un modèle

Les New England Patriots ont commencé à chercher un nouveau coordinateur offensif. Suite au départ de Bill O’Brien, l’équipe a jusqu’à présent organisé ou programmé des entretiens avec trois candidats : Zac Robinson et Nick Caley, qui ont tous deux passé la saison 2023 comme avec l’équipe. Rams de Los Angelesaussi bien que Bengals de Cincinnati“Dan Pitcher.







En plus d’être encore relativement jeunes – Caley a 40 ans, Robinson et Pitcher 37 ans – les trois hommes ont aussi autre chose en commun. Tous ont une expérience dans ce qu’on appelle le « système Shanahan », du nom de l’ancien entraîneur-chef de la NFL, Mike Shanahan.

Robinson et Caley ont tous deux été familiarisés avec le système sous la direction de l’entraîneur-chef Sean McVay à Los Angeles.

Robinson, un ancien choix de septième ronde des Patriots, a débuté comme entraîneur adjoint des quarts en 2019 avant d’être promu à son rôle le plus récent de coordonnateur des jeux de passes/entraîneur des quarts en 2022. Caley, qui a auparavant passé huit ans en Nouvelle-Angleterre travaillant principalement avec les ailiers rapprochés, a entraîné le même groupe de position pour les Rams la saison dernière.

Pitcher, quant à lui, a travaillé en étroite collaboration avec l’ancien assistant de McVay, Zac Taylor, à Cincinnati. Il a d’abord été entraîneur adjoint des quarts-arrières, puis entraîneur des quarts-arrières sous Taylor – lui-même entraîneur des QB à Los Angeles – au cours des cinq dernières années.

Les origines du « système Shanahan » remontent au Broncos de Denver des années 1990. Cependant, il est devenu de plus en plus populaire et productif à la fin des années 2010 lorsque le fils de McVay et Mike Shanahan, Kyle, a commencé à mettre en œuvre leurs variantes avec les Rams et 49ers de San Franciscorespectivement.

L’offensive elle-même présente un engagement considérable envers les concepts de zone extérieure et de zone large, les formations de groupe et les looks compressés, ainsi que l’action de jeu. Considérée comme une attaque favorable aux quarts-arrières en raison de sa relative simplicité, son objectif fondamental est de créer un espace à exploiter pour des meneurs de jeu dynamiques tels que Cooper Kupp ou Deebo Samuel.

L’offensive des Patriots au cours des 24 dernières années, quant à elle, était radicalement différente et dépendait beaucoup plus des joueurs effectuant les lectures correctes en fonction de la formation, de l’appel et de la défense. Cette version modifiée du schéma Erhardt-Perkins s’est avérée très efficace, mais s’est avérée notoirement difficile à apprendre et à mettre en œuvre.

Avec le bon personnel en marge et sur le terrain, cela peut être l’une des attaques les plus difficiles à défendre. Cela est dû à son adaptabilité à chaque situation : si une équipe joue une certaine défense, les détails conceptuels intégrés dans le système sont suffisamment flexibles pour changer d’un instant à l’autre.

Cependant, trouver le personnel capable de faire fonctionner le système s’est avéré être un défi pour les Patriots, même lorsque Tom Brady dirigeait encore le spectacle au poste de quart-arrière. Depuis son départ après la saison 2019, la Nouvelle-Angleterre a eu du mal à aligner une attaque compétitive.

Les Patriots ont tenté de moderniser leur attaque sous Matt Patricia et Joe Judge en 2022 en incorporant davantage d’éléments de style Shanahan. Les résultats furent cependant décevants.

Deux ans plus tard, il semble que la Nouvelle-Angleterre soit pleinement engagée dans le changement.

